پیش بینی افزایش ۲۰درصدی اعتکاف کنندگان استان مرکزی در سال جاری

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ثبت نام از متقاضیان شرکت در آئین معنوی اعتکاف همزمان با آغاز ماه مبارک رجب آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در استان مرکزی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: با توجه به استقبالی که صورت گرفته و افزایش آمار ثبت نام کنندگان نسبت به سال گذشته، پیش بینی می شود آمار شرکت کنندگان اعتکاف در سال جاری در استان ۲۰درصد افزایش داشته باشد و حضور حدود ۲۴هزار نفر محتمل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: مراسم اعتکاف طی سال گذشته در ۲۱۰ مسجد در سراسر استان برگزار شد و امسال نیز بیش از ۲۰۰ مسجد در سطح استان برای میزبانی برگزاری اعتکاف اعلام آمادگی کرده اند که ۱۲ مسجد برای اعتکاف دانش آموزان و دانشجویان درنظر گرفته خواهد شد.

قربانپور خاطرنشان ساخت: بیش از ۱۴هزار نفر در سال۹۴ و ۱۹هزار نفر نیز در سال ۹۵، در سطح استان مرکزی در آئین معنوی اعتکاف شرکت کردند و تعداد شرکت کنندگان در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن با رشد ۳۰ درصدی همراه بود.

وی تصریح کرد: طی سال های اخیر بیش از ۶۰ درصد اعتکاف کنندگان استان مرکزی، نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله بوده اند که این نشان دهنده سطح بالای گرایش به معنویت در قشر جوان استان است و همچنین طبق آمار، ۹۰ درصد جوانانی که در اعتکاف حضور پیدا کردند افراد تحصیل کرده با مدارج تحصیلی لیسانس و بالاتر بوده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به ثمرات ارزشمند برگزاری آئین اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف فرصتی برای پرورش روح و جسم انسان است که برکات بسیاری به همراه داشته و باید درصدد آن باشیم که آثار مثبت این آئین معنوی در جامعه پیاده سازی شود، چرا که فلسفه این عمل عبادی دور بودن از هیاهوی زندگی دنیوی و عبودیت پروردگار است.