۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی مطرح کرد؛

پیش بینی افزایش ۲۰درصدی اعتکاف کنندگان استان مرکزی در سال جاری

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: درحالی که سال گذشته ۱۹هزار نفر در استان در آئین اعتکاف شرکت کردند، امسال با توجه به روند ثبت نام، پیش بینی می شود این تعداد ۲۰درصد افزایش یابد.

حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ثبت نام از متقاضیان شرکت در آئین معنوی اعتکاف همزمان با آغاز ماه مبارک رجب آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در استان مرکزی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: با توجه به استقبالی که صورت گرفته و افزایش آمار ثبت نام کنندگان نسبت به سال گذشته، پیش بینی می شود آمار شرکت کنندگان اعتکاف در سال جاری در استان ۲۰درصد افزایش داشته باشد و حضور حدود ۲۴هزار نفر محتمل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: مراسم اعتکاف طی سال گذشته در ۲۱۰ مسجد در سراسر استان برگزار شد و امسال نیز بیش از ۲۰۰ مسجد در سطح استان برای میزبانی برگزاری اعتکاف اعلام آمادگی کرده اند که ۱۲ مسجد برای اعتکاف دانش آموزان و دانشجویان درنظر گرفته خواهد شد.

قربانپور خاطرنشان ساخت: بیش از ۱۴هزار نفر در سال۹۴ و ۱۹هزار نفر نیز در سال ۹۵، در سطح استان مرکزی در آئین معنوی اعتکاف شرکت کردند و تعداد شرکت کنندگان در سال ۹۵ نسبت به سال قبل از آن با رشد ۳۰ درصدی همراه بود.

وی تصریح کرد: طی سال های اخیر بیش از ۶۰ درصد اعتکاف کنندگان استان مرکزی، نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۳۰ ساله بوده اند که این نشان دهنده سطح بالای گرایش به معنویت در قشر جوان استان است و همچنین طبق آمار، ۹۰ درصد جوانانی که در اعتکاف حضور پیدا کردند افراد تحصیل کرده با مدارج تحصیلی لیسانس و بالاتر بوده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به ثمرات ارزشمند برگزاری آئین اعتکاف تصریح کرد: اعتکاف فرصتی برای پرورش روح و جسم انسان است که برکات بسیاری به همراه داشته و باید درصدد آن باشیم که آثار مثبت این آئین معنوی در جامعه پیاده سازی شود، چرا که فلسفه این عمل عبادی دور بودن از هیاهوی زندگی دنیوی و عبودیت پروردگار است.

