شاخص بورس آسیا و آمریکا کاهش یافت/طلا بیشترین رقم در ۵ ماه را دید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری (سی ان بی سی)، حملات هوایی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه، علاوه بر کاهش قیمت جهانی نفت، شاخص بورس کشورهای آسیایی و بورس خود ایالات متحده آمریکا را هم به همراه داشت.

در همین حال با انتشار اخبار حمله آمریکا به سوریه، در بازار معاملات آتی بورس وال استریت ایالات متحده، شاخص (داو جونز) با ۴۴ واحد کاهش، بورس (S&P ۵۰۰) هم با ۵ واحد روند نزولی و شاخص (مزدک) هم ۱۲ واحد تنزل روبرو شد.

همچنین شاخص بورس کشورهای آسیایی هم از گزند حملات آمریکا به سوریه در امان نماند و روند کاهشی را تجربه کرد.

بر همین اساس، شاخص بورس (نیکی) ژاپن میانگین کمترین میزان خود در ۴ ماه اخیر را با رسیدن به ۱۸,۵۱۷.۴۳ واحد تجربه کرد، (کاسپی) کره جنوبی هم با ۵ دهم درصد معادل ۱.۲ درصد روند نزولی به ۲,۱۵۱.۷۳ واحد رسید و شاخص بورس (ASX ۲۰۰) استرالیا با ۱۱ دهم درصد معادل ۶.۲۱۵ واحد کاهش به ۱۸,۶۶۴.۶۳ واحد رسید؛ ضمن اینکه شاخص (هنگ سنگ) هنگ کنگ هم ۶۲ دهم درصد روند نزولی را تجربه کرد.

اما در چین دو شاخص بورس (شانگهای) و (شنزن) هر کدام با ۲۲ دهم درصد و ۴۳ دهم درصد روند صعودی روبرو شدند.

البته قیمت منطقه ای طلا هم با ۱.۵ درصد رشد به یکهزار و ۲۶۴ دلار و ۴۰ سنت در هر اونس رسید که بیشترین رقم در ۵ ماه اخیر محسوب می شود.