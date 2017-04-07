طارمی در آستانه تکرار عنوان فصل قبل/ گل نزنی که فعلا آقای گل است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی با گلی که در دیدار با پیکان به ثمر رساند، هم «گادوین منشا» را عقب راند و هم از ساسان انصاری عبور کرد تا با ۱۴ گل فعلا جلوتر از دیگر مدعیان قرار بگیرد.

طارمی با وجود آنکه موقعیت های زیاد گلزنی را از دست می داد اما همچنان یک ماشین گلزنی برای پرسپولیس محسوب می شود که اتفاقا با پشت سر گذاشتن دوره افت حالا هم در تیم ملی ایران و هم در پرسپولیس کاملا آماده نشان می دهد.

طارمی در ابتدای فصل که به ترکیه رفت آماده سازی پیش فصل را از دست داد و در نیم فصل اول همان آقای گل پیشین نبود، اما در نیم فصل دوم با احتساب تمرینات برانکو و کی روش دوباره به خط اول برگشت و شرایط خوبی را برای خودش و تیم هایی که در آنها عضویت دارد«پرسپولیس و تیم ملی» ایجاد کرد.

حالا برانکو می تواند حتی در آسیا هم بیشتر روی طارمی حساب باز کند هر چند که خیلی ها معتقدند در افت این بازیکن کمبود رقیب در پرسپولیس هم نقش به سزایی داشته و اگر پرسپولیس همچنان طارمی را می خواهد و در اوج می خواهد باید برای این بازیکن رقبایی جدی تر بتراشد.