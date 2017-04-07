توسعه دیپلماسی شهری اصفهان و سنگاپور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، مهدی جمالینژاد در دیدار با وزیر مشاور در امور خارجه و وزارت دفاع سنگاپور و هیات همراه وی با اشاره به اینکه اصفهان بزرگترین و تاریخیترین کلانشهر از بین هشت کلانشهر ایران است، اظهار داشت: این شهر در طول تاریخ مهد اتفاقات بزرگ در کشور بوده و در بازهای از زمان حاکمیت منطقه بسیار وسیعی از آسیای میانه را برعهده داشته است.
وی با اشاره به اینکه اصفهان در دوران مختلف تاریخی از جمله آل بویه، سلجوقیه و صفویه پایتخت کشور ایران بوده است، اضافه کرد: بسیاری از آثار تاریخی که امروز در سطح شهر اصفهان مشاهده میشود متعلق به دوران صفویه است ضمن اینکه در گوشه و کنار این شهر نیز آثار زیادی از دوران مختلف تاریخی مشاهده میشود.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه این شهر در حال حاضر یکی از خاصترین شهرهای جهان است و به دلیل ویژگیهای خاصی که دارد با ۱۵ شهر بزرگ جهان عقد خواهر خواندگی بسته است، افزود: باید توجه داشته باشیم که امروز سعی بر آن داریم تا در کنار ابنیه تاریخی که در این ظرفیتهای گردشگری را به وجود آوردهاند با ایجاد جاذبههای جدید از جمله آکواریوم، باغ پرندگان، باغ خزندگان، باغ پروانهها و دیگر مراکز تفریحی برای جذب گردشگران برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به اینکه اصفهان در همه شهرهای خواهر خوانده هفته فرهنگی برگزار کرده و هفته فرهنگی شهرهای خواهر خوانده نیز در این شهر برگزار شده است، اضافه کرد: میتوان گفت فرهنگ و تبادلات فرهنگی بهترین ابزار برای ارتباط بین مردمان کشورهاست که نباید از این امر غافل باشیم.
جمالینژاد با اشاره به اینکه با خواهر خواندگی اصفهان و سنگاپور و ایجاد دیپلماسی شهری میتوان به توسعه روابط دو کشور ایران و سنگاپور در دیگر بخشها نیز کمک کرد، افزود: در واقع دیپلماسی شهری پیش زمینهای برای دیپلماسیهای رسمی بین دو کشور است.
وی همچنین به لزوم استفاده از ظرفیتهای علم و فناوری در سنگاپور اشاره کرد و گفت: ما همه توان خود را برای بهره برداری از تحولات ایجاد شده در سنگاپور به کار خواهیم گرفت.
شهردار اصفهان تصریح کرد: همچنین توجه به تبادلات فرهنگی بین اصفهان و سنگاپور میتواند بستری مناسب برای توسعه روابط اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی دو کشور ایران و سنگاپور باشد.
نظر شما