۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

کارشناس هواشناسی مطرح کرد؛

احتمال بارش خفیف در استان بوشهر/ ارتفاع موج دریا افزایش می‌یابد

بوشهر - کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از احتمال بارش خفیف در استان خبر داد و گفت: ارتفاع موج دریا طی ساعاتی افزوده خواهد شد.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت با گذر امواج ناپایدار جو از استان طی ساعاتی ضمن افزایش ابر، بارش خفیف و پراکنده باران و همچنین رعد و برق از برخی نقاط گزارش شد.

وی اضافه کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد این وضعیت امروز نیز ادامه داشته و ضمن تغییر جهت جریانات به سمت جنوبی، ارتفاع موج دریا نیز طی ساعاتی افزوده خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: به سبب وزش باد ایجاد گرد و خاک در برخی نقاط دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان قسمتی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط گاهی افزایش ابر همراه با بارش خفیف و پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی اضافه کرد: جهت باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۴ کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعدازظهر و شب ۱۶ تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و از فردا شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت ارتفاع موج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و طی ساعات بعدازظهر و امشب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.

