تأسیس بنیاد مسکن تحقق یکی از شعارهای انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی در خطبه های نماز جمعه این هفته شادگان که در محل مسجد حضرت امیر المومنین (ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ رجب و با تبریک ولادت امام علی (ع) و روز پدراظهار کرد: هر کس به سیره و روش امام علی (ع) عمل کند، می تواند بهترین و واقعی ترین پدر در جامعه باشد.

وی افزود: بهترین الگو و سیره برای پدران دلسوز و افراد جامعه حضرت علی (ع) است و اگر روش و سیره آن حضرت سرمشق پدرهای امروز قرار بگیرد، بهترین رابطه بین فرزندان و پدران برقرار می شود.

حجت الاسلام شرفی ادامه داد: حضرت علی (ع) به عنوان علمدار و پرچمدار پیامبر(ص) است و افتخار می کنیم که شیعه و محب حضرت علی(ع) هستیم و این روز فرصتی برای قدردانی از پدران بوده و نامگذاری این روز به عنوان روز پدر مایه افتخار و مباهات برای مردان و پدران ما است.

وی در ادامه خطبه های خود با تبریک فرا رسیدن آغاز ایام البیض و روز اعتکاف به عنوان یک سنت حسنه و سیره پیامبر(ص)، گفت: اعتکاف، تمرین رشد معنویت انسان است و انتظار می رود درسال جاری با همکاری بیشتر برنامه اعتکاف در این شهرستان به شکل بهتری برگزار شود.

خطیب جمعه شادگان در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به۲۱ فروردین سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و افتتاح حساب شماره ۱۰۰ به فرمان حضرت امام خمینی(ره) اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که با فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت از نهادهای بسیار پر برکت است که منشاء خدمات زیادی در روستاها به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نخستین نهادهای بعد از پیروزی انقلاب به فرمان امام تاسیس شده است، گفت: هدف از تاسیس این نهاد کمک به تأمین مسکن اقشار کم درآمد و محروم به ویژه در روستاها بوده است.

خطیب جمعه شادگان در بخش دیگری از خطبه های خود به فرا رسیدن ۲۰ فروردین روز ملی شدن دانش هسته‌ای در ایران گفت: روز ملی فناوری هسته‌ای به معنای حقیقی کلمه روز پاسداشت استقامت و پایداری است و باید به خوبی گرامی داشته شود.

وی یادآور شد: روز فناوری هسته‌ای روز اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نام‌گذاری آن یادآور ایستادگی جوانان، متخصصان مجرب و ملت ایران است.

حجت الاسلام شرفی در بخش پایانی خطبه های خود با اشاره به فرا رسیدن روز هنر انقلاب اسلامی گفت: روز هنر انقلاب اسلامی فرصتی برای یادآوری دوران‌های گذشته است و برای اعتلای این روز، دستگاه‌های متولی باید برنامه‌های ویژه‌ای در قالب هنر انقلاب در سطح این شهرستان به نحو مطلوب و شایسته برگزار کنند.