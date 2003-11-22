۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۸:۲۴

در گفت وگو با خبرنگار "مهر"

برانكو ايوانكوويچ پذيرفتن پست مشاوره تيم ملي اميد را تكذيب كرد

برانكو ايوانكوويچ پذيرفتن هرگونه مسووليت در تيم ملي اميد ايران را رد كرد.

درحالي كه برانكوايوانكوويچ درمصاحبه باخبرنگار"مهر" به صراحت گفته بود كه درجلسه با محمد دادكان هيچ صحبتي درمورد تيم ملي اميد مطرح نشده است، اما دقايقي بعد غلامحسين زمان آبادي اعلام كرد اوپست مشاورفني تيم ملي اميد ايران را پذيرفته است.
پس ازانتشاراين خبر، برانكوايوانكوويچ درواكنشي به اين اظهارنظربه خبرنگار"مهر" تاكيد كرد: من هيچ صحبتي درمورد تيم ملي اميد با محمد دادكان نكرده ام وهمانطوركه گفتم اصلا چنين موضوعي درجلسه من ورئيس فدراسيون فوتبال مطرح نشد.
برانكودرادامه افزود: يكبارديگرتاكيد مي كنم كه من هيچ صحبتي درمورد تيم ملي اميد نكرده ام وپست مشاورفني را نيزرد مي كنم. 

