گابریل: اتحادیه اروپا باید جسورتر و هوشیار تر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان در سخنان امروز خود در نشستی در بن اظهار داشت: اتحادیه اروپا باید در شرایط کنونی و با توجه به بحران هایی که در سطح بین المللی وجود دارد هوشیارانه تر برخورد کند.

وزیر امورخارجه آلمان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اتحادیه اروپا نباید در خصوص حل بحران های جاری بیش از اندازه نسبت به آلمان متوقع باشد.

گفتنی است وزیر خارجه آلمان قرار است امروز در دیدار با «ژان مارک آیرو» همتای فرانسوی خود درباره بحران کشور مالی به گفتگو بنشیند. مقامات آلمان و فرانسه آمادگی خود را برای ارائه کمک به کشورهای آفریقایی به منظور تسریع در بهبود ثبات آنها اعلام کرده اند.