به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه گازی شهرستان بروجرد ظهر جمعه با حضور هوشنگ بازوند استاندار لرستان، علاء الدین بروجردی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان در خصوص این نیروگاه گفت: یکی دیگر از ثمرات فرمایشات مقام معظم رهبری توسط دولت تدبیر و امید امروز افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه نیروگاه های دیگری نیز در استان به زودی افتتاح و بهره برداری خواهند شد، تصریح کرد: ظرفیت این نیروگاه ۴.۲ مگاوات است و ۴ میلیارد تومان سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است.

استاندار لرستان یادآور شد: با افتتاح این پروژه ۱۵ فرصت شغلی ایجاد شده است.

بازوند با بیان اینکه در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده تمامی تلاش ما باید تحقق این شعار باشد و خوشبختانه در این راستا اقدامات و فعالیت های خوبی در لرستان انجام شده است، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده و در راستای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی در لرستان را شاهد خواهیم بود.