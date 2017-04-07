دستاورد سفر روحانی برای شهرستان های استان سمنان بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن انتقاد به کیفیت سفر رئیس جمهور به استان سمنان بیان داشت: از رئیس جمهور تشکر می کنیم که برای افتتاح طرح های عمرانی به سمنان سفر کرد اما باید گفت ما به عنوان امام جمعه شرقی ترین شهرستان استان حتی برای حضور در این مراسم دعوت هم نشده بودیم و حتی از این سفر خبر هم نداشتیم.

وی افزود: دیگر موضوعی که پیرامون این سفر باید بیان شود آن است که مسئولان استانی بیایند و دستاوردهای سفر را به تفکیک شهرستانی برای مردم و افکار عمومی مشخص کنند تا ببینیم شهرستانی مانند میامی از این سفر آیا بهره مند شده است یا خیر؟ همچنین توقع ما این است که مسئولان به مناطق محروم که سرشار از پتانسیل های فراوان است، توجه داشته باشند و این خواسته و توقع مردم محسوب می شود.

امام جمعه میامی همچنین ضمن گرامیداشت یاد شهدای هسته ای، ابراز داشت: صنعت و دانش هسته ای از عناصر پیشرفت کشور در زمینه علوم بومی است که تاثیر آن بر منطقه و جهان غیر قابل انکار است لذا دشمنان این خودباوری و علم بومی ما را بر نمی تابند چرا که ایران اسلامی را در موضع اقتدار قرار می دهد.

صفایی پور افزود: دشمنان به خوبی می دانند که صنعت هسته ای باعث رشد و اقتدار ایران اسلامی به عنوان سردمدار حکومت اسلامی در جهان می شود لذا در مقابله با این اقتدار از هیچ راهی فروگذار نخواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز ولادت با سعادت حضرت علی(ع) نیز اشاره داشت و گفت: تبلور حکومت الهی در زمان حکومت امام علی(ع) به خوبی دیده می شد لذا باید گفت عدل، انصاف، ایمان، تقوا، اخلاص، جهاد و انسانیت از ویژگی های حکومت آن حضرت است که امروز دولتمردان ما باید آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه خدمت بی منت در راس همه کارها است و این سیره حکومت امیر المومنان علی(ع) محسوب می شود، ابراز داشت: باید با صبر واستقامت در برابر مشکلات ایستاد و موانع پیش روی مردم جامعه اسلامی را از میان برد.

صفایی پور افزود: حکومت سراسر عدل علی(ع) الگو سیاستمداران است و آزادگی و جوانمردی او الگو همه آزادگان و انسان های کره خاکی است لذا باید گفت علی(ع) سخنان حکمت انگیز و درس های ماندگاری را برای عالمان و روشنفکران تا عصر امروز و فردا به ارمغان آورده اند که راه سعادت را به ایشان نشان می دهد.

وی رجب را ماه رحمت الهی دانست و گفت: توصیه فراوانی نسبت به اعمال این ماه به ویژه اعتکاف شده لذا ایام الله رجب را باید فرصتی دانست که در اختیار ما قرار گرفته و باید از آن برای قرب الهی بهره مند شویم.

امام جمعه میامی با اشاره به روز جهانی بهداشت و سلامت نیز، تاکید کرد: اگر یک فرد از لحاظ جسمی و روحی سالم باشد، جامعه سالم است لذا یکی از راه های سلامت روح، سبک زندگی اسلامی است که باید مورد توجه خانواده ها قرار گیرد.

صفایی پور در دیگر بخش سخنان خود، انتخابات را مظهر آزادی و دموکراسی دینی و حاکمیت یک نظام اسلامی دانست و گفت: انتخابات سالم تضمین کننده نظام ولایت فقیه مبتنی بر تعالیم اهل بیت(ع) و اسلام است.

وی همچنین تاکید کرد: تاریخ نشان داده که مردم ما در انتخابات به خوبی مشارکت می کنند چرا که ما ملتی بصیر و همیشه در صحنه داریم که به برنامه های افراد صالح رای می دهند و همواره در بزنگاه های تاریخ معاصر ایران اسلامی پشتیبان نظام و ولایت فقیه بوده اند.

امام جمعه میامی در توصیه هایی به نامزدهای شرکت در انتخابات نیز، بیان داشت: مردم باید دنبال اصلح باشند وکسی حق ندارد فرد دیگر را تخریب کند، از سوی دیگر نامزدها نیز باید در این فرصت، رقابت را با رعایت اخلاق اسلامی تبلیغ کنند و بر اساس واقعیت ها به دنبال مشکلات مردم باشند از سوی دیگر باید دانست که امروز خدمت به مردم محور ورود به کارزارهای انتخاباتی است و فرد داوطلب حضور در انتخابات نباید شیفته قدرت باشد.