رفع مشکلات معیشتی مردم به مدیریت جهادی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوای الهی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب بر توجه به معیشت مردم همواره تأکید دارند و لذا باید با مدیریت جهادی به پیش برویم و معیشت مردم بهبود یابد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه تولید داخلی از محورهای مهم و اساسی برای اشتغالزایی است، افزود: رفع مشکلات اقتصادی به همراهی مردم نیاز دارد.

امام جمعه کرمانشاه تضعیف و ناکارآمدی نظام را از اهداف دشمنان دانست و اظهار کرد: دشمن از مشکلات اقتصادی ما در کشور خوشحال و شادمان است.

آیت الله علما نفوذ در اقتصاد کشور را نخستین ضربه دشمن دانست و در خصوص انتخابات پیشرو گفت: همه باید در انتخابات حضور پرشور داشته باشند.

خطیب جمعه کرمانشاه یادآور شد: برای ادامه حرکت انقلاب اسلامی باید در انتخابات شورای اسلامی شهر و ریاست جمهوری حضور داشته باشیم.

آیت الله علما با اشاره به غیرقابل اعتماد بودن آمریکا گفت: آمریکا همچون گرگی است که سوریه را موشک باران کرد و امروز تجربه بی‌اعتمادی به آمریکا در سطح جهان گسترش یافته است