ملت فردی را انتخاب کند که اقتدار جهانی ایران را رقم بزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در خطبه های نماز جمعه این هفته زاهدان که در مصلای قدس برگزار شد، با تبریک ایام ماه رجب اظهار داشت: ولادت‌های مهمی در ماه رجب داریم که میلاد امام محمد باقر(ع) و ولادت حضرت علی(ع) از آ« جمله است.

وی با اشاره به فضیلت های ماه رجب، افزود: روزه گرفتن در این ماه بسیار ثواب دارد و همچنین شرکت در مراسم معنوی اعتکاف نیز از مهمترین فضیلت‌های این ماه عزیز است.

وی با اشاره به در پیش بودن روز ملی فناوری هسته ای گفت: روز ۲۰ فروردین روزی است که برای همگان ثابت شد که «ما می توانیم» زیرا زمانی که در شرایط تحریم قرار داشتیم توانستیم روی پای خودمان ایستادگی کنیم.

امام جمعه موقت زاهدان بااشاره به نامگذاری سال ۹۶ ادامه داد: رهبر معظم انقلاب امسال را هم به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند اما با یک بعد دیگر که اشتغال و تولید است و این موضوع نشان دهنده توجه ویژه ایشان به این موضوع است.

وی بیان داشت: بنابراین همه مسئولین از جمله مسئولان دولتی و تمامی اقشار مردم باید دست به دست هم بدهند تا مشکلات اشتغال و تولید را با یک آسیب شناسی و برنامه ریزی دقیق بر طرف کنند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از راه های حمایت مردم و مسئولان استفاده از تولیدات داخلی است و ما باید این فرهنگ را در جامعه گسترش بدهیم و همه از اجناس و اقلام داخلی استفاده کنیم.

حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: البته تولیدکنندگان داخلی هم باید کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند تا اعتماد مردم جلب شود و به سمت استفاده از تولیدات داخلی تشویق شوند.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، افزود: هر دوی این انتخابات ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند زیرا در سرنوشت و آینده کشور تاثیر گذار هستند.

وی گفت: حضور حداکثری در انتخابات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا این حضور تاثیر مثبتی هم در داخل و هم در خارج از کشور دارد و اولین وظیفه همه ما حضور حداکثری در پای صندوق های رای است.

امام جمعه موقت زاهدان با اشاره به اینکه نکته مهم بعدی انتخاب اصلح است، ادامه داد: ما باید از بین کاندیداهایی که مورد تائید قرار می گیرند و از صلاحیت حداقلی برخوردار هستند بهترین آن ها را بعد از تحقیق و مطالعه انتخاب کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۴ سال زمان کمی نیست، تصریح کرد: باید افراد دلسوز، اصلح، شایسته و کسانی که به فکر اعتلای نظام هستند انتخاب شوند.

وی گفت: باید از بین کاندیداها آن فردی که با توجه به شرایط کشور و منطقه موجب اقتدار و افتخار ملت ایران در جهان می شود را انتخاب کنیم.

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا به خاک سوریه افزود: دولت آمریکا و هم پیمانانش چندی پیش هم تهمت استفاده از سلاح شیمیایی در کشور سوریه را مطرح کرده بودند که بعد از آن خوشان متوجه اشتباهشان شدند.

وی گفت: البته این موضوع ها همه بهانه است و هدف اصلی آمریکا از این اقدام دمیدن روحی تازه در کالبد مرده تروریست ها در سوریه است.

وی با تاکید بر اینکه همه این اقدامات برای دفاع از تروریست ها است، ادامه داد: واقعا حمله به پایگاه هوایی سوریه با چه منطقی انجام شد و چرا به یک کشور و دولت مستقل حمله شد.

امام جمعه موقت زاهدان تصریح کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران بسیار روشن و مشخص است و دیدگاه ما این است که باید همه کمک کنند تا جنگ داخلی در سوریه متوقف شود و سرنوشت آینده سوریه در دست خود مردم باشد.

وی با محکوم کردن این تجاوز نظامی، افزود: باید همه کمک کنند تا ریشه تروریسم در جامعه خشکانده شود تا ملت ها خودشان بر سرنوشت خود حاکم شوند.