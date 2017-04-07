۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۴:۳۱

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:

بروجرد میزبان جشن روز ملی هنرهای نمایشی در لرستان خواهد بود

بروجرد- معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: جشن روز ملی هنرهای نمایشی در شهرستان بروجرد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله امان الهی بهاروند ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جشن بزرگداشت روز ملی هنرهای نمایشی، بیستم فروردین ماه، همزمان با روز هنر انقلاب اسلامی در بروجرد برگزار می شود، اظهار داشت: در این مراسم که در تالار آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری دکتر زرین کوب بروجرد برگزار می شود، از فعالان عرصه ی تئاتر استان در سال گذشته تقدیر می شود.

وی افزود : مهدی شفیعی رئیس مرکز هنرهای نمایشی کشور، ارمغان بهداروند مدیر عامل انجمن هنرهای نمایشی ایران و اتابک نادری معاون امور استان های مرکز هنرهای نمایشی میهمانان این جشن هستند.  

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تصریح کرد: در این جشن که در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود علاوه بر تقدیر از فعالان عرصه ی تئاتر استان، شاهد کاشت نهال در باغ هنرمندان بروجرد به نام فعالان عرصه ی نمایش استان و هنرمندان شهید، اهداء خون توسط هنرمندان، اجرای نمایش کوتاه خیابانی و صحنه ای و سخنرانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز هنرهای نمایشی کشور خواهیم بود.

