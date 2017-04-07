وظیفه تولید کنندگان داخلی در قبال شعار سال سنگین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم میراحمدی در خطبه های نمازجمعه قدس، ضمن توصیه به تقوا و رعایت حدود الهی و گرامیداشت و عرض تبریک میلاد با سعادت حضرت امام علی( ع)، روز پدر و میلاد با سعادت حضرت جوادالائمه( ع) به نامگذاری سال ۹۶ به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» اشاره کرد اظهار داشت: امیدواریم با تحقق این شعار بسیاری از مشکلات موجود کشور در زمینه بیکاری و تولید داخلی حل شود.

وی با اشاره به لزوم اقدامات عملی مسئولین در زمینه تولید و اشتغال و پرهیز از اقدامات شعاری، افزود: در این رستا باید ملت و دولت تلاش مضاعفی داشته باشند و تولید کنندگان داخلی هم با عمل به تعهداتشان در امر تولید کالای با کیفیت زمینه استقبال ملت از کالای ایرانی را ایجاد کنند، وظیفه این تولید کنندگان در مورد تحقق شعار سال سنگین است.

وی در عین حال تاکید کرد: ملت هم با حمایت از تولید داخلی این شعار سال تحقق پیدا کند که در نتیجه آن هم تولیدات داخلی رونق پیدا خواهد کرد و هم زمینه اشتغال جوانان ما فراهم خواهد شد.

امام جمعه قدس همچنین با اشاره به ایام البیض، گفت: سعادت بزرگی است که در این سه روز جوانان و مومنین معتکف می شوند و از تعلقات دنیا دل می کنند و با خدای خود راز و نیاز می کنند که بقیه هم می توانند با تقبل افطاری این معتکفین از این ثواب بهره مند شوند.

میر احمدی ادامه داد: توجه به معنویات و رهایی از دنیای مادی بارزترین خصوصیت ایام اعتکاف است که باید پر رنگ تر شود و حضور جوانان در این مراسم معنوی را قدر بدانیم و بهره برداری کنیم.

وی همچنین با اشاره به حملات موشکی امریکا به سوریه گفت: حمله آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه تجاوز آشکار به حاکمیت یک کشور است و از آن بدتر و دردناک تر سکوت مجامع جهانی در این اقدام وحشیانه است.