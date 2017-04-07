تجاوز آمریکا به سوریه؛از تقابل مستقیم با مسکو تا تقویت تکفیریها

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد. منابع خبری مختلف، تعداد موشک‌های شلیک‌شده به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص را بین ۵۰ تا ۷۰ عدد ذکر کرده‌اند. حمله موشکی به سوریه، با فرمان دونالد ترامپ و از ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه، در واکنش به حمله شیمیایی ادعایی اخیر صورت گرفته است. آمریکایی‌ها مدعی‌ شده اند که جنگنده‌های ارتش سوریه با به پرواز در آمدن از پایگاه هوایی الشعیرات به «خان شیخون» حمله کرده‌اند و این حمله موشکی در تلافی این حمله شیمیایی انجام شده است. طبق اعلام «طلال البرازی» استانداری حمص، حمله نظامی آمریکا به سوریه پنج کشته و هفت زخمی برجای گذاشته است و احتمال افزایش شمار قربانیان نیز همچنان وجود دارد.

ذوق‌زدگی صهیونیست‌های کودک‌کُش

رژیم صهیونیستی از جمله طرف‌هایی بود که پیش از دیگران، لب به ستایش تجاوز نظامی آمریکا به سوریه گشود و از این اقدام واشنگتن به شدت استقبال کرد. در همین ارتباط، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعاتی پس از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه از این اقدام واشنگتن ابراز رضایت کرد. نتانیاهو که خود صاحب کارنامه‌ای مملو از کشتار زنان و کودکان فلسطینی است، مدعی شد: این اقدام واشنگتن حامل پیامی قوی و واضح بود. علاوه بر این، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از هماهنگی میان این رژیم و آمریکا پیش از تجاوز نظامی به سوریه پرده برداشت و اذعان کرد: «آمریکا پیش از انجام عملیات نظامی در سوریه، تل آویو را مطلع کرده بود». صهیونیستها که به شدت نسبت به آغاز عملیات آزادسازی بلندی‌های اشغالی جولان توسط نیروهای مقاومت پس از رفع خطر تکفیریها در سوریه، احساس نگرانی می‌کردند، اکنون با تجاوز نظامی آمریکا و تشدید هرج و مرج در این کشور، نفس راحتی کشیدند.

تلاش ترکیه برای ماهی‌گیری از آب‌ گل‌آلود

ترکیه تلاش خود را به کار بسته تا ضمن ماهی گیری از آب گل آلود، به آرزوی دیرینه خود در سوریه جامه عمل بپوشاند در این میان، ترکیه نیز همراه با رژیم صهیونیستی در صف اول کشورهایی قرار گرفت که از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه استقبال کرد. در همین ارتباط، «نعمان قورتلموش» معاون نخست وزیر ترکیه حمایت کامل این کشور از اقدام نظامی آمریکا علیه دمشق را اعلام کرد. وی در این زمینه مدعی شد: دولت بشار اسد باید مجازات شود. این مقام ترکیه ای همچنین اقدام نظامی آمریکا علیه دمشق را «مثبت» خواند! در حال حاضر مقامات ترکیه تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا ضمن ماهی گیری از آب گل آلود در سوریه، به آرزوی دیرینه خود در این کشور جامه عمل بپوشانند؛ آرزویی که چیزی نیست جز ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» در سوریه. پس از اقدام نظامی آمریکا علیه دمشق، آنکارا رسما خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه شده است به زعم خود، از این طریق دولت دمشق بیش از پیش تحت فشارهای شدید قرار بگیرد.

معارضان سوری؛ دیروز دشمن و امروز دوستِ آمریکا

معارضان سوری نیز که تا دیروز بی وقفه بر مقامات آمریکایی می تاختند و شدیدترین انتقادات را نسبت به آنها مطرح می کردند، امروز لب به مدح و ثنای «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور گشوده و از اقدام نظامی آن علیه دمشق به شدت استقبال کردند. ائتلاف معارضان سوری تنها پس از گذشت ساعتی از عملیات نظامی آمریکا در سوریه با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از این اقدام واشنگتن، خواستار تداوم حملات نظامی به مواضع ارتش سوریه شد! پیشتر نیز طی سالهای گذشته معارضان سوری بارها و بارها خواستار حمله نظامی مستقیم آمریکایی‌ها به مواضع نیروهای سوری شده بودند؛ درخواستی که امروز به آن جامه عمل پوشانده شد.

تروریست‌پروران یکی پس از دیگری به صف شدند

پس از حمله نظامی آمریکا به سوریه شماری از کشورهای غربی ـ عربی حمایت خود از این اقدام ضد حقوق بشردوستانه واشنگتن را اعلام کردند. نکته قابل تأمل در این زمینه این است که کشورهای حامی این اقدام واشنگتن، کسانی هستند که کارنامه سرشار از حمایتهای آنها از تروریستهای تکفیری، امروز دیگر بر افکار عمومی منطقه و جهان پوشیده نیست. در میان کشورهای عربی می توان به رژیم های آل سعود، آل خلیفه و همچنین دولت‌های امارات و اردن اشاره کرد. از میان کشورهای غربی نیز، کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و آلمان حمایت قاطع خود از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه را اعلام کردند.

واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران و روسیه

برخلاف حمایتهای گسترده محور غربی ـ عربی از تجاوز آمریکا به سوریه، شاهد اتخاذ موضعی قاطعانه از سوی جمهوری اسلامی ایران و روسیه بودیم در این میان اما، برخلاف حمایتهای گسترده کشورهای غربی ـ عربی از تجاوز نظامی آمریکا به سوریه، شاهد اتخاذ موضعی قاطعانه از سوی جمهوری اسلامی ایران و روسیه بودیم. در همین ارتباط، «بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی واشنگتن در سوریه را به شدت محکوم کرد. وی در این ارتباط اظهار داشت: «ما ضمن محکومیت شدید هرگونه اقدام نظامی یکجانبه و حملات موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات در سوریه توسط ناوهای آمریکایی، معتقدیم که اینگونه اقدامات به بهانه حمله شیمیایی در ادلب که زمان بندی، عاملین و منتفعینِ از آن کاملا در پرده ای از ابهام قرار دارد به تقویت تروریست های رو به زوال و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه خواهد افزود».

پس از جمهوری اسلامی ایران، موضع روسیه در قبال اقدام متجاوزانه آمریکا نیز قاطع بود. وزارت خارجه روسیه نیز این اقدام متجاوزانه را به شدت محکوم و تأکید کرد که به نابودی تلاشها برای مبارزه با تروریسم منتهی می شود. وزارت خارجه روسیه در اعتراض به اقدام واشنگتن، پروتکل مربوط به هماهنگی پرواز بر فراز سوریه با آمریکا را لغو کرد. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد: «برای تقویت سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه در سریع ترین زمان ممکن برنامه ریزی می کنیم».

اما به راستی هدف اصلی ایالات متحده آمریکا از تجاوز نظامی به سوریه آن هم به بهانه واهی استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی، چیست؟ در حالی که تحقیقات درخصوص استفاده از تسلیحات شیمیایی در «خان شیخون» ادلب همچنان مراحل اولیه خود را سپری می کند، متهم کردن دمشق به دست داشتن در حمله شیمیایی، برای افکار عمومی منطقه و جهان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. در مجموع، اهداف آمریکا از این اقدام متجاوزانه را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد؛

*تقویت روحیه ازهم‌پاشیده گروه‌های تروریستی

آمریکا تلاش میکند با انجام اقدام نظامی علیه دمشق، ضمن تقویت روحیه تکفیریها، موجی از امید را در صفوف آنها حاکم کند واقعیت این است که ماه‌های گذشته تروریست های تکفیری متحمل شکست های فراوانی در نبرد با نیروهای مقاومت در جبهه های مختلف نبرد در سوریه شدند. پس از تسلط کامل نیروهای مقاومت سوری بر شهر حلب طی چند ماه گذشته، صفوف تروریستهای تحت الحمایه آمریکا و غرب دچار فروپاشی شد. تکفیریها طی این مدت از مناطق استراتژیک مختلفی که پیشتر بر آنها سیطره داشتند، یکی پس از دیگری عقب نشینی کرده و فرار را بر قرار ترجیح دادند. شکست های متعدد تروریستها در جریان نبرد با نیروهای مقاومت به ویژه در مناطق استراتژیک موجی از ناامیدی را بر صفوف آنها حاکم کرد. از همین روی، ایالات متحده آمریکا تلاش کرد تا با انجام یک اقدام نظامی مستقیم علیه دمشق، ضمن تقویت روحیه ازهم پاشیده تکفیریها، موجی از امید را در صفوف آنها حاکم کند.

*تقابل با روسیه و معامله با مسکو بر سر خروج از سوریه

از جمله دیگر اهداف ایالات متحده آمریکا از حمله نظامی به سوریه، تقابل مستقیم با روسیه است. ایالات متحده آمریکا طی ماه های گذشته بارها و در مناسبت های مختلف خواستار خروج روسیه از سوریه و پایان بخشیدن مسکو به نبرد با تروریسم در این کشور شده بود. در همین ارتباط، اخیر نماینده دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل بر لزوم انجام اقداماتی که روسیه را وادار به خروج از سوریه می کند، تأکید کرده بود. فشارهای آمریکا برای خروج روسیه از سوریه در حالی است که مسکو به صورت قانونی و بنابر درخواست رسمی دولت دمشق در سوریه حضور دارد و این مسأله هیچ تعارضی با قوانین بین المللی ندارد. برهمین اساس، دخالت نظامی مستقیم آمریکا در سوریه به منزله پیامی است که مقامات واشنگتن به دولتمردان روسیه مخابره کرده و طی آن صراحتا اعلام کردند که در سایه حضور نظامی مسکو در سوریه، واشنگتن نیز می تواند در این کشور حضور نظامی داشته باشد. به نظر می رسد آمریکا قصد دارد با این اقدام، روسیه را وادار به مذاکره با خود بر سر مسأله خروج از سوریه کند.

*امتیازگیری برای معارضان در مذاکرات سیاسی

آمریکا درصدد استتا دستاوردهایی را برای معارضا محقق کند که آنها بتوانند از آن به عنوان برگ برنده در مذاکرات سیاسی با دمشق استفاده کنند ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از حامیان اصلی معارضان سوری و گروه های تروریستی در سوریه به خوبی می داند که طی سالهای گذشته معارضان با دستانی پُر از خالی در مذاکرات سیاسی با دولت دمشق حاضر شدند و درست به همین دلیل موفق به امتیازگیری از دولتمردان سوری نشدند. از همین روی، دولت ترامپ با اتخاذ گزینه نظامی علیه دمشق تلاش کرد تا دستاوردهایی را برای معارضان به ارمغان آورد که آنها بتوانند از این دستاوردها به عنوان برگ برنده در هرگونه مذاکرات سیاسی آینده با دولت دمشق بهره برداری کرده و به اهداف نامشروع خود جامه عمل بپوشانند. از آنجایی که در مذاکرات سیاسی گذشته میان معارضان و دولت سوریه، این دمشق بوده که همواره دست برتر را داشته است، اکنون آمریکایی ها برای پُر کردن دستان معارضان، سناریوی نظامی را عملیاتی کردند.

*هشدار به بشار اسد برای کنارکشیدن از قدرت

به نظر می رسد که آمریکایی ها با عملیاتی ساختن گزینه نظامی علیه دولت دمشق تلاش کردند تا به زعم خود هشدار جدی را به بشار اسد درخصوص لزوم کناره گیری وی از قدرت بدهند. مقامات آمریکایی طی هفته های اخیر نیز بارها مدعی شده بودند که «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه هیچ جایی در آینده سیاسی این کشور ندارد. «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا از جمله مقامات این کشور است که چندین بار بر لزوم کناره گیری اسد از قدرت تأکید کرده است. بر اساس آنچه که گفته شد، آمریکا با اتخاذ گزینه اقدام نظامی علیه دمشق به زعم خود تلاش کرد تا ضمن ضرب شست نشان دادن به دولت دمشق، به بشار اسد درباره تداوم بقاء در عرصه سیاسی سوریه هشدار دهد؛ استراتژی که بدون شک کارگر نخواهد شد.

*فراهم آوردن زمینه برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع

به نظر می رسد که اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه مقدمه ای برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان این کشور باشد به نظر می رسد که اقدام نظامی مستقیم ایالات متحده آمریکا علیه دمشق مقدمه ای برای انجام اقدامات بعدی این کشور در سوریه با همراهی متحدان خود باشد. مسأله ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان سوریه از جمله مسائل چالشی است که طی سالهای گذشته همواره در صدر اخبار رسانه های بین المللی مطرح بوده است. دولت باراک اوباما هیچگاه به درخواستهای مکرر معارضان سوری و همچنین ترکیه و رژیم سعودی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان سوریه تَن درنداد. با این حال، با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» شاهد آن بودیم که وی از ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه استقبال کرد و حتی در جریان تماس تلفنی با «ملک سلمان» پادشاه رژیم سعودی بر این مسأله تأکید کرد. از همین روی، بسیار محتمل به نظر می رسد که پس از عملیات نظامی مستقیم آمریکا در سوریه، ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه که مورد حمایت ترامپ نیز هست، با همکاری ترکیه و رژیم سعودی، در اولویت واشنگتن قرار داشته باشد.

*اثبات ساختگی بودن سناریوی متهم ساختن دمشق به حمله شیمیایی

پیشتر خبرگزاری مهر با انتشار یک گزارش تحلیلی اعلام کرده بود که متهم کردن دولت دمشق به حمله شیمیایی در منطقه «خان شیخون» واقع در حومه استان ادلب یک سناریوی از پیش طراحی شده توسط آمریکا و غرب برای ضربه زدن به دولت سوریه است. اکنون با حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به سوریه آن هم به بهانه واهی و اثبات نشده حمله شیمیایی دولت اسد به خان شیخون، افکار عمومی بیش از پیش به این واقعیت پی بردند که مطرح شدن مسأله «تسلیحات شیمیایی» چیزی جز قطعه ای از یک پازل برای تکمیل سناریوی «اقدام نظامی» علیه سوریه نبوده است. پیشتر نیز ایالات متحده آمریکا به بهانه برخورداری از تسلیحات کشتار جمعی، کشورهای دیگر را هدف حملات خود قرار داده بود؛ سیاستی که امروز علیه دمشق پیاده سازی شده است. اکنون مقامات آمریکایی در پاسخ به این سؤال جدی عاجز ماندند که چگونه ممکن است کشوری که بیشترین همکاری را با سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در زمینه امحای این تسلیحات داشته، به حمله شیمیایی متهم شود؟!