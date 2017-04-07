نخستین تلاش دشمن دور کردن خودباوری از جوانان ما است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی با اشاره به ولادت باسعادت امام جواد(ع) اظهار کرد: برکات خاصه امام رضا(ع) دو منشا دارد که یکی ایام نخست ماه رجب می باشد و عامل دوم حرمت‌داری مردم مشهد است.

وی ادامه داد: شما مردم این شهر در حریم مطهر امام هشتم(ع) برخی مفاسد و بی بند و باری‌ها را اجازه توسعه ندادید و به خاطر حفظ این حرمت مزد و اجر شما این بود که در برابر چنین خطری امام رضا(ع) شما را کمک کردند.

امام جمعه مشهد در ادامه افزود: ما مشهدی‌ها در زمان ولادت امام جواد احساس خاصی داریم و شاهدیم حرم منور نورباران است و قلب ایشان خوشنود و مسرور است و عید امشب و فردای ما عید خود امام رضا(ع) و جشن سرور خود ایشان است، بنابراین از این موقعیت حسن استفاده را داشته باشید.

وی با بیان اینکه امام جواد(ع) نشان دادند امامت یک مسئله ساختاری است، تصریح کرد: ایشان جوانترین امامان بود و در سن ۲۵ سالگی به شهادت رسیدند و تمام عمر میوه دل امام هشتم فقط ۲۵ سال بود. امام رضا(ع) شیعه را توسعه دادند و دستگاه مامونی نیز به انواع توطئه‌ها متوسل شدند اما نتوانستند شیعه را سرکوب کنند و سیاست توسعه تشیع با پیچیدگی همراه شده بود و امام جواد(ع) طوری این دوره را پشت سر گذاشتند که در تمام دوره امامت ایشان، خط امامت با خط امامت امام هشتم یکسان بود.

آیت الله علم الهدی به تاکید مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات نوروزی خود بر جوانان اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند ۳۳ میلیون جوان داریم که ۱۰ میلیون آن ها دانشگاه دیده هستند و این سرمایه کمی نیست و دستگاه‌های اجرایی ما از این سرمایه کلان باید استفاده کنند و در کشوری که ۱۰ میلیون جوان تحصیلکرده داریم، ۳۵ درصد جوانان تحصیلکرده بیکار هستند و این یک درد است.

وی عنوان کرد: دشمن از این سرمایه ما مطلع است و در تهاجم خود می‌خواهد این سرمایه را از میان ببرد و از سه گام برای از میان بردن این سرمایه استفاده کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی به این سه گام اشاره کرد و ادامه داد: نخستین تلاش آن دور کردن خودباوری از جوانان است تا دل به غرب ببندند و اگر اینگونه شود اینها خودباوری را از دست می‌دهند. حرکت دوم رسوخ فساد در میان جوانان است، این ها که دم از عیاشی جوان می‌زنند یا نمی‌فهمند برای دشمن مزدوری می‌کنند و یا اینکه می‌فهمند و واقعا مزدور هستند. حرکت سوم دشمن برای تباه سازی جوان، ولنگار بار آوردن و بیکاره بار آوردن جوان است، بزرگترین آفت بیکاری جوان، یاس و ناامیدی وی است.

وی بیان کرد: غرب دشمن سرسخت ما است و دلیل آن نیز همین پیام اتحادیه اروپا طی چند روز اخیر است که سفارش کرد تا انتخابات ریاست جمهوری تحریم‌ها اجرایی نشود تا تندروها روی کار نیایند، تندرو از نظر اروپا و آمریکا کیست؟ از نظر اینها در راس تندروها مقام معظم رهبری قرار دارد.

آیت الله علم الهدی عنوان کرد: مفهوم این جمله چیست؟ یعنی اگر مردم به افراد معتدل رای دادند آن وقت تحریم‌ها اجرا نمی‌شود؟ برنامه اینها برای اجرای تحریم برای بعد از انتخابات است. این دشمن است؛ چشمتان را از غرب بردارید و به داخل نگاه کنید.

وی با اشاره به وقوع حادثه زلزله در خراسان رضوی گفت: در این جریان نمایشگاهی از عنایت خاصه پروردگار و لطف و رافت ویژه امام هشتم(ع) را نیز شاهد بودیم، زلزله‌ای بیش از ۶ ریشتر در این شهر اتفاق افتاد و تمام در و دیوار این شهر را لرزاند اما حتی یک مورد خرابی نداشتیم و این چیزی جز عنایت خاصه امام هشتم نبود.

امام جمعه مشهد بر عنایت ویژه امام هشتم(ع) تاکید کرد و گفت: زلزله زدگان از خوان نعمت امام همام برخوردار شدند، خواهشی نیز از مسئولان و آستان قدس دارم و آن اینکه افرادی که خانه خراب شده‌اند باد خزان را خارج از منزل مسکونی خود لمس نکنند و تا قبل از پائیز خانه‌ها بازسازی شود و در همین باد بهاری و فضای تابستان تمام مشکلات حل شود و از همین تریبون از کسانی که بنیانگذار این حقیقت بودند تشکر کنیم.