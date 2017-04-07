حمله آمریکا به سوریه نشانگر تداوم سیاست غلط واشنگتن در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «رامز ترجمان» وزیر اطلاع رسانی سوریه به تجاوز آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص واکنش نشان داد.

رامز ترجمان در همین راستا تاکید کرد: حمله آمریکا به این پایگاه سوری، از تداوم سیاست های اشتباه واشنگتن در منطقه حکایت دارد و این عملیات نظامی از سوی مردم محکوم شده است.

وی در ادامه سخنان خود در این باره تصریح کرد: شورای امنیت سازمان ملل از آمریکا جانبداری می کند.

پیشتر فرماندهی ارتش سوریه اعلام کرد: آمریکا در ساعت ۳:۴۲ دقیقه صبح بامداد امروز(جمعه) در تجاوزی آشکار به یکی از پایگاه های هوایی ما در منطقه «الوسطی» حمله کرد که منجر به جان باختن ۶ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر به همراه وارد آمدن خسارات مادی فراوان شد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.