به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با تبریک فرارسیدن ۱۳ ماه رجب سالروز میلاد حضرت علی (ع) اظهار داشت: ذکر و یاد حضرت علی (ع) عبادت است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۱۲ آیه قرآن در منزلت آن حضرت اشاره دارد، خاطرنشان کرد: حضرت علی (ع) فاتح بیش از ۸۰ جنگ بوده است و به دست آن حضرت فتوحات زیادی نصیب اسلام شده است.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: پیامبر گرامی اسلام ضربت آن حضرت در روز خندق را برتر از عبادت جن و انس نامید. حضرت علی (ع) اولین ایمان آورنده به پیامبر اسلام بودند. آن حضرت عابدترین و زاهدترین افراد دوران خود بود. بعضی از خصلت‌های آن حضرت منحصر به فرد بود. تولد و شهادت آن حضرت در خانه خدا بود، فضیلتی که حتی انبیاء هم از آن بی بهره بودند.

هاشمی‌نژاد با بیان سخنی از امام راحل (ره) در موضوع انتخابات گفت: امام فرمودند «باید توجه داشته باشیم هدف از انتخاب در هر انتخابات حفظ اسلام است ومنتخب باید کسی باشد که شایستگی دفاع از حریم اسلام داشته باشد». اگر در تبلیغات حریم اسلامی رعایت نشود چطور منتخب می‌تواند مدافع اسلام باشد. تخریب یا تضعیف رقیب کار ناشایستی است. در انتخابات باید خدا و وجدان خود را در نظر بگیرد. باید ببینیم هدف منتخب چیست، دنبال چیست، آیا فردی انقلابی و معتقد به خدمت به اسلام است یا نه.

وی در ارتباط با شعار سال با ذکر سخنی از رهبر معظم انقلاب بیان کرد: خواهش من این است که بیانات رهبری را به خصوص جوانان و نوجوانان گوش کنند و بخوانند که شاهراه هدایت است. رهبر انقلاب در اهمیت شعار سال فرمودند که تولید ملی یک کلید واژه است. اینکه برخی‌ها می‌گویند برای تولید ما سرمایه لازم در اختیار نداریم درست نیست، نیروی انسانی کار آمد و ابزار کار در کشور هست.

هاشمی‌نژاد افزود: نیروی انسانی که در کشور ما وجود دارد، سرمایه است؛ کشور ما ثروتمند است، علاوه بر سرمایه‌های زیرزمینی ما سرمایه‌های رو زمینی هم داریم. اگر عمل کننده باشیم همه مواد لازم را در اختیار داریم که یا بالقوه است یا بالفعل. هرجا ما شعار ما می‌توانیم را به صحنه آوردیم جواب داده باید از سرمایه‌ها استفاده کنیم.

وی در خصوص اعتکاف گفت: ایام البیض و اعتکاف در پیش است شب‌ها و روزهای خوب خدا در پیش است؛ فرصت ارزشمندی است که استفاده از ساعات و لحظات این ایام مهم است. اعتکاف یک مهمانی ویژه است. پیامبر فرمود اگر کسی یک روز برای خدا اعتکاف کند خدا بین او و جهنم سه خندق فاصله می اندازد. عزیزانی که می‌توانند استفاده کنند و این فرصت را از دست ندهند و با مراجعه به سازمان تبلیغات اسلامی ثبت نام و در اعتکاف شرکت کنند.