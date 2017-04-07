به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل با اشاره به تهدید ویدیویی اخیر کشورمان از سوی داعش گفت: این تهدید بر اساس یک تفکر کلامی و فقهی و برداشت خاص از متون دینی است.

وی تصریح کرد: داعشی ها، سلفی ها و وهابی ها با این تفکر و اعتقاد، نسل کشی وسیع شیعیان در جهان را در سر می پروررانند و از آنجا که ایران مرکز اصلی و مرکز قدرت شیعیان است لذا تمام هدف آنها رسیدن به ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه اقتضاء این تهدید خطرناک ایجاب می کند که ایران در خارج از مرزهای خود به دنبال امنیت پایدار باشد، ادامه داد: حضور ایران در سوریه در واقع دفاع از امنیت ایران است.

وی بیان داشت: حجم عظیمی از تبلیغات در کانالهای اجتماعی و هوایی به شبهه پراکنی در خصوص حضور ایران در سوریه و عراق اختصاص دارد. این تبلیغات از طرف خود وهابی ها و استکبار جهانی است تا ما را در داخل خانه خود مورد هجمه قرار دهند.

عاملی تاکید کرد که حضور ایران در سوریه، حضور مستشاری است و اگر هزینه ای در آنجا برای مستشاران نظامی ایران صورت بگیرد، برای امنیت ملت ما و کشور ماست.

وی در عین حال شبهه افکنی در این خصوص را هجمه مستقیم به ارکان امنیت داخلی ایران برشمرد و متذکر شد: شکست ظاهری امیرالمؤمنین در برابر معاویه به این علت بود که در اثر قصور کوفیان در داخل کشور خود، با معاویه درگیر شد و لذا به کوفیان فرمود: «هرکس در داخل خانه خود با دشمنی درگیر شود، ذلیل خواهد شد».

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری عاملی ادامه داد: در دنیا همه سؤال می کنند که چرا ایران در کانون بحران در امنیت کامل است. یک علت آن حضور ایران در سوریه بوده و بسیاری از برنامه های داعش برای ایران در اثر حضور نیروهای ایران در سوریه در همانجا کشف می شود.

وی با بیان اینکه آرزو و مقصد بزرگ داعش نسل کشی شیعیان جهان است، عنوان کرد: عربستان از این روحیه آنها در سوریه و عراق و حتی در داخل عربستان نهایت استفاده را می برد انفجار مسجد جامع در شهر قدیح عربستان که در آنجا شیعیان زیادی کشته شدند، با همکاری داعش و دولت آل سعود انجام گرفت.

عاملی افزود: آل سعود یک پلیس خاص به نام "شرطه الطارود" درست کرده و به آنها چراغ سبز داده که با هر بهانه ای شیعیان را بکشند. کشته شدن دو جوان اخیرا در شرق عربستان با تیراندازی پلیس عربستان از آن جمله است.

وی با اشاره به نمونه هایی از جنایت های وحشتناک داعشی ها در مناطق اشغالی و تصریح کرد: ما برای مصونیت از این جنایت های وحشتناک، باید تدبیر منطقه ای داشته باشیم.

خطیب جمعه اردبیل اضافه کرد: امروز امنیت هر کشوری در خارج از مرزهای آن رقم می خورد. آمریکا، روسیه، اروپا، ترکیه، عربستان و... همه در خارج از مرزهای خود در حال جدال هستند و هزینه پرداخت می کنند. چنانچه ترامپ اعلام کرد که ما تاکنون شش تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کرده ایم.

وی با اشاره به وعده های انتخاباتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا یادآور شد: ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود نیروهای آمریکایی را از معرکه های درگیری خارج کند، اما عملا در یمن و سوریه به یک طرف منازعه تبدیل شده است.

عاملی همچنین با اشاره به سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی گفت: وی نماد و سمبل یک افسر آرمانی برای ارتش آرمانی اسلامی است. او در اخلاص، شجاعت، ایثار، جهاد، خستگی ناپذیری، ولایت و در بسیاری از ارزشهای اجتماعی، الگویی شایسته و برتر برای مجموعه های نظامی است.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام اعتکاف تاکید کرد: اعتکاف از شعائر دینی ما و راه و فرصت بزرگ برای خودسازی ، تهذیب، تقرب، تفکر و زدودن زنگارهای روزانه زندگی ماشینی و مصداق «فرجعوا الی انفسهم» است.