توانایی، تخصص، تعهد و ایمان افراد معیار انتخاب مردمی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی در خطبه های نماز جمعه دماوند با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب و ایم اعتکاف، افزود: خواندن زیارت امام حسین، غسل و شب‌زنده‌داری نیمه ماه، اعمال ام داود که برای رفع گرفتاری‌ها بسیار مهم است و ایام اعتکاف در این روزها توصیه‌شده است.

وی ادامه داد: اعتکاف بهترین فرصت برای گوشه نشینی و تامل در رفتار و عملکرد آدمی با خودش و دوری از دنیای مادی است، خدا را شاکریم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعتکاف جوانانه شد.

امام جمعه دماوند خطاب به مجریان مراسم معنوی اعتکاف گفت: به برگزارکنندگان توصیه می‌شود که بیشتر این ایام به سکوت و خلوت با خدای بگذارند و برای خواهران و نوجوانان برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شود.

وی خطاب به افرادی که معتکف نمی شوند اظهار داشت: افرادی که در مراسم اعتکاف شرکت نمی کنند در این سه روز بیشتر در مسجد حاضر شوند و با آوردن افطاری با معتکفان شریک شوند.

فتاح دماوندی به سالگرد شهادت شهید آوینی اشاره کرد و افزود: مستندات « روایت فتح» شهید آوینی الگویی برای همه هنرمندان کشور است.

امام جمعه دماوند گفت: البته باید بدانیم شهادت هنر بزرگ تر این شهید است.

فتاح دماوندی در ادامه به سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی اشاره کرد و گفت: نقش شهید صیاد شیرازی در دفاع مقدس بسیار پررنگ بود و عملکرد قابل ستایش این شهید در کنار دیگر شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران توانست اقتدار و امنیت و عظمت امروز کشور را به ارمغان آورد.

وی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را یادآور شد و افزود: تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی شرکت کننده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سبب رای کمتر برای هر فرد و پشتوانه ضعیف تر مردمی وی و شکسته شدن آراء می شود و لذا بهتر است افرادی که شرکت کرده اند اگر از خود قوی تر در این عرصه می بینند عرصه را برای آن ها خالی کنند.

امام جمعه دماوند شوراها را از میدان رقابت های طایفه‌ای و قومی بر حذر داشت و گفت: بایستی توانایی، تخصص، تعهد و ایمان افراد معیار انتخابات باشد.