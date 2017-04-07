شرکت در انتخابات منجر به یاس و ناامیدی دشمنان کشورمان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه سنندج با اشاره به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا بر شرکت مردم در این انتخابات تاکید کرد و گفت: حضور پرشور و گسترده مردم در پای صندوق های رای موجب مایوس شدن هرچه بیشتر دشمنان ما خواهد شد لذا همه ما وظیفه داریم در این انتخابات شرکت کنیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند مردم با شرکت در انتخابات سرنوشت خود و مملکت را مشخص می کنند، عنوان کرد: مردم ما امسال هم مانند سایر سنوات و دوره های دیگر انتخابات با حضور خود همدلی و وحدت و انسجام خویش را به جهانیان نشان خواهند داد.

وی دربخش دیگری از خطبه های نماز به مسئله مرگ و غسل میت اشاره کرد و گفت: غسل، تکفین و اقامه نماز از جمله واجباتی است که بازماندگان افرادی که از دنیا می روند، باید طبق دستورات دین مبین اسلام انجام دهند.

امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه شخص غسل دهنده باید آگاه به مسائل دینی و فردی امین باشد، بیان کرد: کفن و دفن مسلمانان باید براساس اسلام و شریعت پیامبر(ص) انجام شود و توجه به این موارد بسیار ضروری است.

ماموستا خدایی با اشاره به اینکه از دیگر موارد حائز اهمیت تدفین میت است، عنوان کرد: احترام مقبره نیز بر هر مسلمانی واجب است.