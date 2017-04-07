مردم در انتخابات پیش رو حضور حداکثری را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شمس الدین در خطبه های امروز نماز جمعه شهرستان ضمن تبریک ماه پربرکت رجب گفت: رجب ماه پرفضیلتی ست که طبق آیات و روایات دعای عبادت کنندگان در این ماه، مورد قبول درگاه حق تعالی قرار می گیرد.

وی همچنین ولادت با سعادت مولی امیرالمونین(ع) را به تمام مردم به ویژه شیعیان تبریک گفت.

امام جمعه شهرستان بشرویه اظهار داشت: یکی از برترین اعمال این ماه، اعتکاف است که انسان سه روز، با روزه گرفتن و دعا خواندن رابطه خود را با خدا نزدیکتر می کند.

حجت الاسلام شمس الدین افزود: مراسم اعتکاف یک سنت حسنه و یکی از مراسم بزرگ معنوی است که در راستای فرهنگسازی در بین عموم به ویژه در بین جوانان بسیار تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: اعتکاف آثار و برکات فراوانی در زندگانی افراد و در جامعه دارد و ثواب اعتکاف همچون به جا آوردن حج در اسلام است و چه نیکوست اگر تمامی کسانی که می توانند در این مراسم شرکت داشته باشند، این سنت حسنه را به جا آورند.

امام جمعه شهرستان بشرویه با اشاره شعار سال گفت: تمامی مسئولان و مدیران بایستی برای تحقق شعار سال از هم اکنون تلاش کنند تا شاهد رونق اشتغال و تولید در سطح جامعه باشیم و بیکاری که مهم ترین دغدغه مقام معظم رهبری است ریشه کن شود.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: سربازان و مرزبانان دین و اسلام، علما و فقها هستند که توانسته اند با رهنمود های خود در رساندن مکتب اسلام شیعی و ناب محمدی(ص) تلاش کنند و امروز شاهد ترویج اسلام در میان تمامی کشورهای جهان هستیم.

امام جمعه شهرستان بشرویه به سالروز رحلت بانوی صبر، حضرت زینب (س) و شهادت شهید مرتضی آوینی نیز اشاره کرد.

وی با اشاره به تحریم های اقتصادی دشمنان گفت: امروز بایستی مسئولان با دنبال کردن بحث اقتصاد مقاومتی تمامی توطئه ها و تحریم های دشمن در این زمینه را خنثی کنند.

حجت الاسلام شمس الدین به انتخابات پیش رو ریاست جمهوری و شوراها هم اشاره کرد و گفت: تربیت نسل انقلابی ، تولید و اشتغال باید اولین مهم برای هر کاندید باشد و مردم باید با هوشیاری و بیداری لازم در جهت انتخاب کاندید خود گام بردارند و با حضور پرشورخود، حماسه ای دیگر خلق کنند.

وی با تاکید براینکه معضل بیکاری جوانان و نبود اشتغال یکی از مهم ترین دغدغه های مقام معظم رهبری است گفت: امید است با حمایت هر بیشتر از تولید داخل و خرید اقلام ایرانی در به چرخش درآوردن چرخ اقتصاد کشور تلاش کنیم.

امام جمعه شهرستان بشرویه گفت: متاسفانه امروزه برخی برای جمع آوری رای از دین و اسلام می گذرند اما ملت با بصیرت ایران بایستی هوشیارانه عمل کنند.

وی بیان کرد: نبود استخر شنا، خشک شدن چمن های شهرستان از مهم ترین مطالبات مردمی ست که بایستی کاندیدها به این موارد توجه ویژه داشته باشند.