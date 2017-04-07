پیکر پاک شهید مدافع حرم در اسلامشهر تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید مدافع حرم، محمدر ضا مسافر با حضور امام جمعه اسلامشهر، جمعی از مسئولان ادارات و سپاه سید الشهدا( ع) ناحیه اسلامشهر و خیل عظیم مردم شهیدپرور این شهرستان بعد از اقامه نماز جمعه از محل مصلی نماز جمعه تشییع شد.

آئین تشییع این شهید با قرائت قرآن، زیارت عاشورا و نوحه‌خوانی و سینه‌زنی همراه بود.

پیکر شهید محمدر ضا مسافر پس از تشییع از محل مصلی نماز جمعه اسلامشهر تا گلزار شهدای امامزاده عقیل( ع ) حمل و سپس در جوار دیگر شهدای این منطقه به خاک سپرده شد.

شهید مسافر از مهاجران افغانی مقیم شهرک قائمیه اسلامشهر بود که در دفاع از حرم قافله‌سالار دشت کربلا حضرت زینب(س) به دست عوامل تکفیری صهیونیستی به خیل شهیدان ولایت پیوست.

محمد احمدی، از جانبازان ۸ سال دفاع مقدس حاضر در مراسم تشییع شهید مسافر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهیدان مدافع حرم در واقع ادامه دهنده راه پر افتخار شهدای ۸ سال دفاع مقدس هستند و در پاسخ به ندای ولایت به دفاع از حریم اهل بیت پرداختند.

شهید محمدرضا مسافر از رزمندگان ۲۲ ساله، لشگر فاطمیون که هنوز ازدواج نکرده بود در راه خدمت به اسلام و دفاع از ولایت جان شیرین خود را فدا کرد.

زمان مراسم گرامیداشت این شهید متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.