ایجاد اشتغال و رفع بیکاری با مدیریت خسته حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: ماه رجب از ماههای رحمت الهی است که به روی بندگان دری از لطف و مرحمت می گشاید که باید از آن بهره مند شویم.

وی افزود: در روزگاری که گناه و فتنه و فساد همه جا را گرفته مومنان وظیفه دارند از این روزنه های رحمت الهی استفاده کنند و با پناه بردن به خدا از آمرزش پروردگار برخوردار شوند.

امام جمعه موقت قزوین بیان کرد:در سالروز دستیابی به انرژی هسته ای باید قدردان این خدمت ارزشمند جوانان اندیشمندکشور باشیم ونگذاریم این دستاورد زیر سوال برود.

تاریخ در مورد برجام قضاوت می کند

حجت الاسلام قابل یادآورشد: هرچند برجام آمد و این دفتر پر افتخار را زیر سوال برد اما به واسطه فرزندان غیور ملت برگ زرینی در تاریخ انقلاب رقم خورده است که نمی گذاریم فراموش شود.

خطیب جمعه قزوین با انتقاد از برجام گفت: متاسفانه هنوز برخی در داخل از دستاوردهای برجام دفاع می کنند در حالی که کنگره آمریکا ۱۰ تحریم دیگر را در دستور کارخود دارد ومنتظر انتخابات است تا دو ماه دیگر آن را عملی کند تا مبادا مردم از استکبار دلخور شوند.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: در شرایطی که شعار مرگ بر آمریکا سر می دادیم برخی ما را به جایی رسانده اند که باید خوشحال باشیم که آمریکا به خیال خود دو ماه تحریم ها را عقب می اندازد و به نظر می رسد هنوز عده ای چراغ راهنمایشان به غرب متصل است و چشمک می زند.

وی تصریح کرد: آنها که خودشان را به خواب زده اند باید خدا کمکشان کند تا بیدار شوند و در حالی که کشور ما راه عزتمندی را طی می کند برخی دنبال تحقیر ملت هستند.

حجت الاسلام قابل اضافه کرد: این که برخی می گویند اگر برجام نبود به ما حمله می کردند و جنگ آغاز می شد یک دروغ بزرگ است زیرا دشمن هرگز قادر نیست به ایران اسلامی تعدی کند زیرا جواب دندان شکنی خواهد گرفت.

جنگ امروز ما اقتصادی و نفوذ است

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: جنگ امروز دشمنان با ما یک نبرد اقتصادی و نفوذ است و برای این که سوریه نیز مانند ایران نشود به این کشور حمله کردند و این فجایع را به بار آوردند.

وی اضافه کرد: شاید آمریکا بتواند جنگ را آغاز کند اما دیگر پایانش در دست ماست لذا هشدار می دهیم عده ای به استکبار دل خوش نکنند و در مسیر دشمن گام برندارند.

قابل در ادامه خطبه های نماز جمعه یادآورشد: باید به ایستادگی و رشادت ملتها و خداوند اتکا کنیم نه این که بگوییم باید با کدخدا کنار آمد.

دخالت استعمار پیر را محکوم می کنیم

قابل بیان کرد: فضولی و دخالت نخست وزیر انگلیس را در این که گفته باید جلوی دخالت ایران را در منطقه بگیریم بشدت محکوم می کنیم زیرا اینها با این ترفند می خواهند به عربها سلاح بفروشند و زرادخانه خود را خالی کنند.

وی افزود: بسیار جای تعجب دارد در شرایطی که عربستان با جنایت در یمن و قتل عام کودکان و زنان و مردان بیگناه این کشور یک ه یک فاجعه انسانی را ایجاد کرده است هیچ عکس العملی از سوی مدعیان حقوق بشر سر نمی زند و در این شرایط حساس که باید به فکر از بین بردن داعش باشند از خطر ایران و محکومیت سوریه حرف می زنند.

امام جمعه موقت قزوین اظهارداشت: به جای محکوم کردم جنایت آمریکا در بمباران مردم بیگناه سوریه و نیز در زمانی که خیلی راحت خانه های فلسطینیان خراب شده و خانه های یهودی ساخته می شود در حال انحراف اذهان عمومی هستند که ما این حرکت را بشدت محکوم می کنیم.

یک برجام برای هفت پشتمان کافی است

وی بیان کرد: در این شرایط در داخل هم برخی از برجام های دیگر حرف می زنند تا مثلا ما را تحریم نکنند که باید گفت همین یکی برای هفت پشتمان کافی است

قابل اضافه کرد: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی فرمودند که مشکل اساسی کشور امور اقتصادی و رکود و بیکاری است و اگر ما در دو ماه قبل این موضوع را مطرح می کردیم می گفتند چرا دولت را تضعیف می کنید.

قابل اظهارداشت: امروز حتی نامزدهای پوششی و ضربه گیر خودشان هم می گویند برای اشتغال کاری نشده و این در حالی است که معاون وزیر کار اعلام کرده هر کس دو ساعت در روز هم کار کند به آن شاغل اطلاق می شود که گویی دارند مردم را مسخره می کنند.

وی اضافه کرد: وقتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرده کالای قاچاق موجب شده تا دو میلیون شغل از بین برود باید بدانیم با فاجعه روبرو هستیم آنوقت آقایان می گویند چرا می گویید بیکاری حل نشده است.

بیکاری با مدیریت خسته حل نمی شود

امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: با این مدیریت های خسته و غیر انقلابی بیکاری و اشتغال حل نمی شود وما نیازمند مدیران جهادی هستیم.

وی بیان کرد: کلید حل معما در دست شما مردم است و باید با بصیرت رای دهید البته من از جریانی دفاع نمی کنم اما می گویم باید به مدیران کارآمد و انقلابی رای دهید تا مشکلات را حل کنند.

حجت الاسلام قابل اضافه کرد: مسئولان استان هم می گویندما کمترین مشکل کارگری را داریم در حالی که کارگران در مقابل استانداری سفره خالی پهن کردند و عده ای از بهمن ماه تاکنون حقوق و عیدی و پاداش هم نگرفته اند و کسی به فریادشان نمی رسد.

وی گفت: شاید آقایان به جیب خود نگاه می کنند که مشکلات را نمی بینند اما مسئولان استانی سراغ ویژه خواران رفته اندتا به آنها زمین بدهند و مشکلات غیرقانونی زمینهای غصب شده را حل کنند.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: برخی از تعطیلات نوروزی استفاده کردند و دوباره ساخت و ساز در اراضی هفت سنگان را آغاز کردند اما اجازه نخواهیم داد عده ای با فرصت طلبی بیت المال را غارت کنند.