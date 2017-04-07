رییس جمهور وعده حل مشکلات کشور در ۱۰۰ روز را داده بود که محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین توسلی امام جمعه شهرستان پردیس در نماز عبادی سیاسی این هفته پردیس ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: در ماه مبارک رجب ولادت‌های امام جواد(ع) و ‌حضرت علی(ع)‌، اعتکاف، روزه گرفتن، داریم و همچنین جشن‌ولادت را برای زنده‌نگاه داشتن فرهنگ علوی خواهیم داشت که تمام اینها ماه رجب را پر خیر و برکت کرده است.

وی ضمن دعوت جوانان به مراسم اعتکاف گفت: اعتکاف در این ماه یکی از سنت‌های ارزشمند دینمان است، اما در بیستم ماه رجب روز ملی فن‌آوری هسته‌ای را در پیش داریم که یاد شهدای هسته‌ای و همچنین پیشاپیش سالگرد شهادت امیر صیاد شیرازی را گرامی می داریم.

توسلی موضوع نام‌گذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری را حساس و مهم دانست و اظهار کرد: از سال هشتاد و هشت مقام معظم رهبری نامگذاری سالها را به نوعی با اقتصاد مقاومتی مرتبط کردند و امسال نیز اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال که پیام بسیار مهمی را برای ما و مردم دارد.

امام جمعه شهرستان پردیس ادامه داد: مقام معظم رهبری مهمترین مسٱله کشور را اقتصاد می دانند و به همان اندازه که برای ما در داخل کشور اقتصاد اهمیت دارد برای دشمنانمان هم مهم است.



وی اضافه کرد: باید برای اقتصاد کشورمان چاره جویی کنیم تا دشمنان از این نقطه ضعف سواستفاده نکند، آیا دولت‌های گذشته از زمان دولت مرحوم آیت‌الله رفسنجانی تا به امروز قدمی در جهت ارتقای اقتصاد کشور برداشته اند، که اگر بگوییم خیر بی انصافی کرده‌ایم اما هر دولتی در زمان‌های مختلف قدم‌هایی کم و یا زیاد برداشته‌اند.

اقدامات اساسی و استفاده از تمام ظرفیت ها در مورد اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است

توسلی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال، گفت: آمار بلندی از موفقیت نظام در بخش‌ها و سطوح مختلف توسط معظم له اعلام شد، که بعد از انقلاب تعداد دانشجویان به پنج میلیون نفر رسیده، تولید انرژی و ‌برق در کشورمان افزایش داشته، صادرات فولاد، پتروشیمی و... چگونه بوده را اعلام فرمودند.

امام جمعه شهرستان پردیس افزود: اینکه بگوییم کاری توسط دولت انجام نشده برخورد با دولت‌ها نیست، به نوعی خدمات نظام را نادیده گرفتن است و ‌نباید در این زمینه بی انصافی کرد.

وی اظهار کرد: برخی دولت‌ها موفق‌تر و برخی توفیق کمتری در بحث اقتصادی داشتند، هر دولتی در هشت سال خدمت و دولت فعلی طی چهار سال اگر از توان حداکثری استفاده میکردند بهتر از این عمل می شد.

توسلی ادامه داد: اگر اقدام‌های موثری در اقتصاد مقاومتی توسط دولت‌ها انجام نشده باید در ابتدا مقابل خدا و دوم افکار عمومی پاسخگو باشند.

امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به رشد اقتصادی ده تا بیست سال اخیر کشورهای ترکیه، مالزی، چین و... و مقایسه با رشد اقتصادی کشورمان، گفت: این کشورها طی سالهای کم بیشتری پیشرفت را داشتند و از هیچ به کشورهایی مطرح و قدرتمند از نظر اقتصادی تبدیل شدند.

وی اضافه کرد: ما نیز می توانستیم در کشورمان چنین جهش‌هایی داشته باشیم، و اقتصادمان را به نقطه ثبات برسانیم، دولت‌ها اقداماتی انجام دادند اما کارهای اساسی و با استفاده از تمام ظرفیت صورت نگرفته است.

رییس جمهور در حالی که کلید در دست داشت وعده حل ۱۰۰ روزه مشکلات کشور را داد

توسلی افزود: مردم، دولت‌مردان در مجلس، قوه قضاییه و... مسئولین توانمندی‌های فراوانی داریم و باید از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم، به همین دلیل یک سال تولید گندم به حد کفاف و صادرات می رسد، اما سال بعد سقوط تولید شروع و باعث وارد شدن پنج میلیون تن گندم می شود که نشاندهنده این است که اقتصادمان به نقطه ثبات نرسیده است.

امام جمعه شهرستان پردیس ادامه داد: در تولید خودرو در سالهای اخیر تا هفتاد درصد قطعاتمان تولید داخل بوده و هیچگاه دولتها اعلام نکردند تمام قطعات ساخت داخل است اما در سالهای اخیر برعکس می شود و سی درصد تولید داخلی و هفتاد درصد وارد کردن قطعات را شاهدیم که این ضعف اقتصاد ما است.

وی با اشاره به بیکاری جوانان و معیشت مردم که دو نکته اساسی و مد نظر معظم له بوده است، اظهار کرد: رئیس جمهور دولت تدبیر و امید در تبلیغات انتخاباتی خود زمانی که کلید را بدست گرفت، گفتند در صد روز اول مشکلات را حل خواهم کرد سپس وعده‌های سه‌ماهه، ۶ ماهه و در ادامه یکساله دادند، اما امروز آمار نشان‌می دهد که رونق کسب و کار نسبت به چهار سال بهتر شده، درجا زده و یا عقب گرد داشته است.

توسلی اضافه کرد: قطعا خود مسئولین نیز نمره منفی به این بخش می دهند که اینها نقاط ضعف مسئولین ما است، در دو سال گذشته اعلام کردیم از هشت هزار واحد تولیدی و صنعتی شهرستان پردیس سه هزار واحد با نام و نشان ثابت بسته شده است.

امام جمعه شهرستان پردیس گفت: امسال اظهار شده پانصد واحد مجددا مشغول به کار شدند اما جالب اینجاست مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال ۹۵ فرمودند؛ آنگونه که به من گزارش دادند بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی ما به صورت دائم تعطیل و بخشی نیز با ظرفیت کمتری مشغول به کار هستند.

آمارهای فرماندار سر سفره مردم نمود نداشته است

وی با بیان اینکه طی این یکسال کار بزرگی صورت نگرفته است اما کارهای انجام شده است، افزود: فرماندار و ‌رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گزارشات خوبی دادند اما سر سفره مردم نمود پیدا نکرده است.

توسلی ادامه داد: بیکاری‌هایی که جوانان ما دچار آن هستند و مراجعاتی که به دفاتر مسئولین برای مشغول‌به کار کردن افراد خانواده نشان‌دهنده این است که اوضاع بیکاری، کسب و کار فوق‌العاده بد است.

امام جمعه شهرستان پردیس در خصوص انتخابات، اظهار کرد: اهمیت انتخابات بر هیچکس مخفی و پوشیده نیست، باید تلاش کنیم همه در این رای‌گیری ها شرکت و به آن اهمیت دهند.

وی با بیان اینکه هر انتخاباتی یک تجدید پیمانی با آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) است، اضافه کرد: رعایت قانون برای برگزار کنندگان، مجریان، هیٱت اجرایی، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، وزارت کشور و هیٱت ناظرین از اهم موضوعات است.

توسلی گفت: متاسفانه برخی زمان‌ها شاهد بودیم که انتخابات که می تواند عبادت و اجرای قوانین باشد، اخلاق و انصاف رعایت نمی شود و بسیاری از اصول اخلاقی خدشه دار می شود.

امام جمعه شهرستان پردیس افزود: کاندیداها و طرفدارانشان باید وظیفه اصلی خود را رعایت اخلاق بدانند و پیرو این رعایت قانون حریم و اصول اخلاقی حفظ شود.