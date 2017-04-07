به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های امروز نماز جمعه آبدان اظهار داشت: تقوای الهی کیمایی است که وجود انسان را به طلا تبدیل می‌کند و موجود فانی را به بقا می رساند. قرآن مجید ارزش انسان‌ها را تقوا می‌داند.

وی افزود: درباره تغییر اقتصاد دینی گفتیم که یهودیان ربا را ترویج دادند و آن را مانند بیع می‌دانستند. اگر در اقتصاد جامعه علاوه بر کمبود مدیریت انقلابی و دینی به دستورات دینی هم درست عمل نمی شود.

امام جمعه موقت آبدان با اشاره به اینکه دومین مورد از تحریف در اقتصاد دینی ترویخ بخل در مقابل انفاق است. در انفاق انسان عقیده دارد هر چه در دست اوست از خداست و آنچه خدایی است باقی می ماند. مثال کسانی که اموال خود را در راه خدا می دهند مانند دانه ای است که هر دانه هفت خوشه می‌دهد و هر خوشه ۱۰۰ دانه دارد. پس انفاق دادن بلاعوض است، ربا گرفتن بدون عوض است. در انفاق خیر و برکت است اما در ربا شر وجود دارد. سهیم دانستن فقرا در مال خود از مصادیق عدالت الهی است و انسان را منفق می‌کند.

وی ادامه داد: بخل باعث اختلال در اقتصاد جامعه می شود. فساد اقتصادی باعث فسادهای دیگر می‌شود. قرآن می فرماید کسانی که بخیل هستند و امر به بخل می کنند و ذخیره می کنند عذاب سختی برای آنها آماده است. کسانی که بخل می‌ورزند و حق فقرا را جدا نمی‌کنند در قیامت اموالشان طوق گردن آنها می‌شود. نفوذ شیطان باعث این بخل می شود زیرا به انسان وعده فقیر شدن می دهد.

پهلوزاده افزود: تقوا ملکه نفسانی برای انسان است که در اثر تمرین حاصل می‌شود و دارای قدرتی می شود که مطیع خدا می شود و دستور شیطان را نمی پذیرد. باعث خود کنترلی در مقابل هوای نفس می‌شود. امام علی (ع) می‌فرمایند که تقوا باعث کنترل انسان می‌شود و به رشته‌های تقوا چنگ بزنید تا به آرامش برسید.

وی یادآورشد: در ماه رجب هستیم که قدر بالایی دارد که باید استفاده کنیم. در این ماه رحمت خدا بر بندگان سرازیر می‌شود. در ایام البیض این ماه اعتکاف توصیه شده است. اعتکاف برای نجات انسان از نفس است، حبس جسم با ورود به مسجد است و هم حبس نفس با روزه است. با اینکار روح انسان آزاد می شود. اعتکاف باعث تقرب به خدا و خانه او می شود. ابزاری قوی برای مقابله با بی‌دینی است. نسل جوان از این فرصت استفاده کنند. رسول خدا می فرماید در زندگی موقعیت هایی برای بندگان سرازیر است که اعتکاف ا این موارد است.

امام جمعه موقت آبدان با اشاره به اینکه ۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته است که باعث افتخار ایران است، اضافه کرد: در دهه ۵۰ آمریکا پیشنهاد هسته‌ای شدن ایران را داد اما در دهه ۸۰ با ترورها مانع آن شد و این نشانه دشمن آنهاست. ما نباید دنبال جلب نظر دشمن باشیم.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت شهید مرتضی آوینی، خاطرنشان کرد: روز شهادت شهید آوینی است که علم و قلم انقلاب را بلند کردند. آموختند یک انقلابی باید هر دو را بر دوش بکشد.

پهلوزاده بیان کرد: ۲۱ فروردین شهادت صیاد شیرازی است. رمز پیروزی شهدا ولایت‌پذیری محض آنها بود. این ولایت پذیری آنها از آنها دردانه می سازد. امام خامنه‌ای می‌فرماید «فتح الفتوح انقلاب تربیت جوانان انقلابی و کارآمد است که از سیم خاردار نفس گذشتند و در مقابل شیطان بزرگ ایستادند». از شهید آوینی‌ها باید درس هنر انقلابی‌گری بیاموزیم. حضور جوانان در مراسم شب گذشته، چهارمین سالگرد شهدای گمنام، نشان انتقال این مفاهیم به نسل جدیدی دارد.

وی با گرامیداشت ۱۳ رجب میلاد امام علی (ع)، افزود: لازم است کاندیداهای انتخابات از سیره امام درس بگیرند. نماینده مردم باید برای خدا کار کند. دست پاک می‌تواند جلوی ناپاکی را بگیرد. در انتخابات باید کسی را انتخاب کنیم که حامی دین باشد که دین لقلقه دهانشان باشد. به نماز اهمیت دهد همچون امام علی(ع)، رئیس جمهوری انتخاب کنیم که دنیا طلب نباشد، وزیرانی انتخاب کند که طعم فقر چشیده باشد. رئیس جمهور باید بلند همت باشد و پشتکار داشته باشد و دلسوز انقلاب و مردم باشد.

امام جامعه فرمود: به مدیریت فعال کارآمد و در خور توجه نیاز است، این نشان می‌دهد که مدیریت کنونی اینگونه نیست. انقلابی و فعال نیست. چشم طمع دشمن را دلسرد نمی‌کنند. امام خامنه‌ای درباره شاخصه‌های فرد انقلابی فرمود در مواضع خود باید نسبت به مستکبران فریاد بلند کند، اظهار دوستی با غربگراها نداشته باشد. بصیر و قدرت تحلیل پیچیدگی‌های زمانه را داشته باشد، نباید تشخیص حق از باطل برایش سخت باشد.