انگلیس در صدد استعمارگری در خاورمیانه/مردم کاندیداها را رصد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بافق در خطبه‌های این هفته نمازجمعه با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات اظهار داشت: مردم باید فعالیت های انتخاباتی، کاندیداها و برنامه‌های ‌آنها را از هم اکنون رصد کنند تا بتوانند انتخابی شایسته و اصلح داشته باشند.

حجت الاسلام سیدجواد سلیمانی بیان کرد: مردم مراقب باشند تا در انتخاب خود تحت تاثیر وعده های بی اساس، محله گرایی، سیاسی بازی و ... قرار نگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز قطع رابطه ایران و آمریکا اظهار داشت: عده ای پس از این همه بروز مشکل توسط آمریکا همچنان راه حل مشکلات کشور را در رفاقت با آمریکا می دانند.

سلیمانی تصریح کرد: مبادا مردم فریب این عده را بخورند زیرا برای همگان بارها به اثبات رسیده که آمریکا بزرگترین سد پیشرفت ایران در حوزه های مختلف سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی است.

نماینده ایران در سازمان ملل به یاوه گویی های آمریکا و حکام خائن عرب پاسخ دهد

امام جمعه ابرکوه نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به یاوه گویی های آمریکا همچنین رژیم سرسپرده سعودی گفت: نمی‌دانم متصدیان سیاست خارجی ما چه می‌کنند و چرا نماینده ایران در سازمان ملل به یاوه‌گویی‌های آمریکا، رژیم سرسپرده سعودی و حکام خائن عرب در سازمان ملل در همان مکان، جواب دندان‌شکن نمی‌دهد؟

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی افزود: نخست وزیر فرتوت روباه پیر استعمار به منطقه می‌آید و راهکار بازاریابی فروش انبوه سلاح‌های دپو شده‌اش را به رژیم یاغی و جنایتکار ریاض در این می‌بیند که علیه دولت و ملت ایران حرف‌های کلیشه‌ای را تکرار کند و به جا است که مقامات ایرانی قلم پای وی را بشکنند و کوس رسوایی انگلیس را در جنایت علیه مسلمانان دنیا به ویژه مردم مظلوم یمن و کشتار زنان و کودکان بی‌پناه یمنی توسط خونخواران سعودی با اسلحه‌های انگلیسی را به صدا در آورند.

حسینی بیان کرد: اگر لحظه‌ای فشار و زور سرنیزه از سر ملت‌های مسلمان منطقه برداشته شود، سران سرسپرده خود را به قعر جهنم می‌فرستند و آنها حکومت‌هایی هستند که به خاطر رضایت آمریکا و عربستان در اجلاس خود در اردن، به طرح مسائل کلیشه‌ای و بی‌رنگ علیه ایران پرداختند و مواضع دیکته شده صهیونیست‌ها را در حمله به جبهه مقاومت و در حاشیه امن قرار دادن رژیم صهیونیستی تابلو کردند.

انگلیس و آمریکا در منطقه در حال توطئه و دخالت هستند

امام جمعه موقت میبد نیز در خطبه های این هفته نمازجمعه با تأکید بر اینکه رؤسای جمهور ددمنش و سفاک آمریکا، انگلیس و اسراییل غاصب همچنان در منطقه در حال توطئه و دخالت هستند، خاطرنشان کرد: ما به آمریکا و انگلیس خبیث اعلام می‌کنیم مردم کشور ایران اسلامی همچنان در صحنه حاضرند و تودهنی محکمی به شما خواهند زد.

حجت الاسلام محمد اعرافی با بیان اینکه باید عمیقاً از برگزاری اجلاس سران عرب متأسف بود، عنوان کرد: به جای اینکه کشورهای عربی و اسلامی فکری برای خطر بزرگ جهان، اسراییل غاصب بکنند و در مقابل این رژیم بایستند، باز بر طبل توخالی جزایر سه‌گانه ایرانی می‌زنند و مواضع ضد ایرانی می‌گیرند.

وی همچنین به مناسبت سالروز قطع رابطه ایران با آمریکا و خوشحالی امام خمینی (ره) از این موضوع عنوان کرد: آمریکا و انگلیس در دوران پهلوی در کشور ایران مشغول چپاول و غارت اموال کشور ما بودند که با قطع رابطه با آمریکا دست آنها از اموال کشور ما قطع شد.

به گزارش مهر، نمازجمعه این هفته شهرستان مهریز نیز به دلیل فوت حجت‌الاسلام برهان، امام جمعه فقید این شهرستان امروز به امامت حجت الاسلام رضا شریفی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد اقامه شد که مهمترین محورهای آن حمله آمریکا به سوریه به بهانه واهی و دروغ استفاده سوریه از سلاح شیمیایی بود.