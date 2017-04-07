تجاوز آمریکا به سوریه عربده کشی سیاسی-نظامی احمقانه ای بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه ای به تجاوز آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات این کشور واکنش نشان داد.

در بیانیه ریاست جمهوری سوریه تاکید شده است: آمریکا صبح امروز (جمعه) در تجاوزی آشکار، فرودگاه الشعیرات را هدف قرار داد که اقدامی غیرمسئولانه و رفتاری احمقانه بود. تجاوز ناشی از دید کوتاه و تنگ نظری و بستن چشم به روی عرصه سیاسی و نظامی و به دور بودن از واقعیت است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: اقدام آمریکا عربده کشی سیاسی و نظامی احمقانه ای بود. دولت های مختلف آمریکا سیاست های این کشور در حمله به کشورها و به زانو درآوردن ملت ها و تسلط بر جهان را تغییر نمی دهند. آمریکا تصور می کند که با این حمله، توانسته از گروه های تروریستی مزدور خود حمایت کند. سوریه صریحا تاکید می کند که این تجاوز عزم ما را برای نابود کردن مزدوران آمریکا افزایش می دهد.

پیشتر فرماندهی ارتش سوریه اعلام کرد: آمریکا در ساعت ۳:۴۲ دقیقه صبح بامداد امروز(جمعه) در تجاوزی آشکار به یکی از پایگاه های هوایی ما در منطقه «الوسطی» حمله کرد که منجر به جان باختن ۶ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر به همراه وارد آمدن خسارات مادی فراوان شد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.