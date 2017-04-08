سیاست یک بام و دو هوای عربستان در ورزش!

به گزارش خبرگزاری مهر، جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به برگزاری نخستین مسابقه دو بین‌المللی در تهران که شرکت‌کنندگانی از عربستان نیز در آن حضور دارند، گفت: از آنجا که عرصه ورزش غیرسیاسی است حکومت‌ها نباید رویکرد سیاسی خود را در آن دخیل کنند بنابراین ایران نیز از حضور ورزشکاران کشورهای دیگر در مسابقاتی به میزبانی خود استقبال می‌کند؛ ضمن آنکه برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در ایران به تغییر نگاه مردمان کشورهای دیگر باوجود تلاش رهبران‌شان برای نشان دادن چهره‌ای خطرناک از ایران تاثیر می‌گذارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عربستانی‌ها تلاش بسیاری برای ناامن جلوه دادن ایران کرده‌اند به همین دلیل از حضور فوتبالیست‌های خود به ایران طی ماه‌های گذشته ممانعت کردند، ادامه داد: افزایش روابط دیپلماسی ورزشی مهمترین اقدامی است که مسئولان ورزشی کشور باید بر روی آن تمرکز کنند.

وی اضافه کرد: تمرکز بر روی برگزاری بی‌نقص نخستین مسابقه دو بین‌المللی در تهران می‌تواند ایران را به اهداف خود نزدیک‌تر و از این طریق سیاست‌های خصمانه عربستان را افشا کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس در گفتگو با خانه ملت بیان کرد: ثبت‌نام ورزشکاران عربستانی در این مسابقه و حضور آن‌ها در ایران نشان از نگاه متناقض سیاسی آن‌ها به ایران، دخیل کردن سیاست در ورزش و پوچ بودن ادعاهایش علیه ایران است.

نخستین مسابقه دو بین‌المللی در تهران با حضور دوندگانی از کشورهای مختلف از جمله عربستان، آمریکا و آلمان و... در حالی برگزار شود که مسئولان عربستانی طی سال گذشته مانع از ورود فوتیالست‌های خود به ایران شد و رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۶ در کشور ثالث برگزار شد.