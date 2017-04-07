کاندیداهای انتخابات اخلاق را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف فرصتی بی نظیر برای خلوت کردن انسان با خداوند است و اگر اعمال آن از روی خلوص باشد، اثرات آن تا یک سال زندگی انسان را بیمه می کند.

وی افزود: خوشبختانه حضور در مراسم معنوی اعتکاف هر سال با استقبال بیشتری از سوی مردم به ویژه جوانان روبرو می شود که این از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

خطیب جمعه رشت همچنین ماه رجب را فرصتی مناسب برای کسب فضائل بی شمار برشمرد و تصریح کرد: عمل خالصانه به اعمال ماه رجب و خواندن دعاهای این ماه جدای از ثوابی که برای انسان دارد، برگه عبور از پل صراط نیز خواهد بود.

آیت الله قربانی در ادامه به فرارسیدن میلاد با سعادت امیرالمومنین حضرت علی (ع) نیز اشاره کرد و گفت: حضرت علی (ع) الگوی کامل خداپرستی و دینداری بودند و بدون شک پیروی از سیره ایشان راه نجات افراد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شهادت شهید صیاد شیرازی اشاره و اظهار کرد: راه شهدا راه حق و حقیقت است و خوشا به حال انانکه این مهم را درک کرده و لحظه ای از پیروی از این راه دست بر نمی دارند.

نماینده گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: خون شهیدان امروز ضامن امنیت و بقای نظام شده و افرادی که به سمتی منصوب می شوند باید حافظ این خون ها بوده و مانع از پایمال شدن آنها شوند.

آیت الله قربانی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری تأکید کرد: کاندیداها باید اخلاق و دینداری را سرلوحه فعالیت های انتخاباتی خود قرار داده و از هرگونه تخریب رقبای خود پرهیز کنند.

وی در ادامه به بمباران شیمیایی در سوریه نیز اشاره کرد و گفت: استکبار جهانی به دنبال آن است که نشان دهد این عمل وحشیانه به دستور بشار اسد اتفاق افتاده در حالیکه همه می دانند این نقشه کثیف متعلق به آمریکا و هم پیمانان او است.

خطیب جمعه رشت خاطرنشان کرد: دنیای امروز گرفتار آدم کش های قلدری شده که تنها هدفشان رسیدن به اهداف شوم خودشان است به همین دلیل کشورهای آزاد اندیش دنیا به ویژه کشورهای اسلامی باید در برابر این قلدری ها با حداکثر هوشمندی عمل کنند.

آیت الله قربانی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» تأکید کرد: همه افراد باید برای ایجاد تولید و اشتغال تلاش کنند چرا که تولید و اشتغال از مهمترین عومال رسیدن به خودکفایی در زمینه های مختلف است.

وی کشاورزان گیلان را به بهره گیری حداکثری از ظرفیت های کشاورزی استان دعوت کرد و گفت: در هیچ کجای گیلان نباید زمین کشاورزی زیر کشت نرفته ای وجود داشته باشد.