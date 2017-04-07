حضور وزیر ورزش در مسابقات اخذ مجوز حجاب، حمایت از ورزش بانوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه سیاوشی شاهعنایتی ضمن مهم دانستن برگزاری مسابقات بین المللی برای بازیکنان تیم ملی بسکتبال بانوان، گفت: برگزاری مسابقات با مشارکت تیمهای بانوان کشورهای دیگر میتواند به رفع مشکل قانون پوشش سر بانوان بسکتبالیست مسلمان کمک کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه مصاف بانوان بسکتبالیست کشور در حضور نماینده فیبا (فدراسیون جهانی بسکتبال) میتواند تاثیر بسزایی در تغییر نگرش فیبا به موضوع حجاب زنان ورزشکار در این رشته داشته باشد، اظهار کرد: ورزشکاران محجبه بسیاری در سایر رشتهها در حال فعالیت هستند و جایگاه خوبی در بین ورزشکاران دیگر دارند از این رو فیبا نیز در این بازیها میتواند مشکل بوجود آمده را برطرف کند.
وی با بیان اینکه بانوان بسکتبالیست کشورمان طی سالهای اخیر نسبت به ادامهدار شدن ممنوعیت بازی با حجاب ابراز نگرانی کرده بودند ولی متاسفانه کسی به این امر توجه کافی نکرد، ادامه داد: حال برگزاری بازی دوستانه و تلاش برای دیدارهای بین المللی گام موثری برای رفع مشکلات پیشین است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اگر وزیر ورزش نیز در چنین مسابقهای حضور یابد میتوان اذعان کرد که بزرگترین حمایت معنوی از ورزش بانوان خصوصا رشته بسکتبال انجام شده و قابل تامل است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خانه ملت خاطرنشان کرد: سالها غفلت از ورزش بانوان موجب شده تا ورزشکاران زن رشتههای مختلف نتوانند به طور شایسته به جایگاه واقعی خود دست یابند در حالی که بانوان ورزشکار ایرانی سرشار از انرژی و پتانسیل هستند و نباید اجازه داد این مهم از بین برود.
در پی پیگیریهای فدراسیون بسکتبال برای گرفتن مجوز قطعی حجاب برای بانوان بسکتبالیست برای حضور در رقابتهای بینالمللی، این فدراسیون دیداری بین دو تیم کوشا سپهر سبلان و گاز تهران را در ۲۴ فروردین تدارک دیده است که با حضور نماینده فیبا برگزار شود.
نظر شما