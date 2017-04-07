اعتکاف، کلاس فشرده خودسازی/ثبت نام ۲۰ هزار نفر در اعتکاف امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی در سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز درباره برگزاری مراسم اعتکاف در استان اظهار داشت: امسال خوشبختانه با افزایش ۲۵ درصدی، ۲۰ هزار نفر برای شرکت در این مراسم معنوی در ۱۲۴ مسجد آذربایجان شرقی که ۴۰ تا از آنها در تبریز است ثبت نام کرده اند.

وی افزود: مراسم اعتکاف از اهمیت و جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار است و برگزاری و احیاء این سنت دیرینه به پشتوانه خون شهدا و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، امروزه باعث خوشحالی و شکر است.

وی درباره ثمرات سنت اعتکاف گفت: اعتکاف یک عبادت مستقل است،عبادتی که اگر کسی یک بار آن را امتحان کند، دوباره شوق حضور در او ایجاد می شود،اعتکاف یک فرصت است تا انسان بتواند با خدای خود به راز و نیاز بپردازد.

دکتر حسینی افزود: اینکه پیامبر اکرم(ص) اسلام دهه آخر ماه رمضان را به اعتکاف اختصاص می دادند، یا اینکه بسیاری از پیامبران دیگر همچون حضرت نوح و یعقوب و ابراهیم و اسماعیل و... در زمان های خود معتکف می شدند، نشانگر اهمیت آن است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: همانگونه که در قرآن کریم می خوانیم حضرت اسماعیل و ابراهیم از جانب خداوند مامور شدند که مراسم اعتکاف را در ۸مسجدالاحرام و کعبه برپا کنند.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: اعتکاف فرصتی است که انسان از دل مشغله ها و روزمرگی های خود خارج شود و ساعاتی را در کنار پروردگار خود به تقصیرات گذشته اندیشیده و مسیر روشن آینده اش را ترسیم کند.

وی در ادامه عنوان کرد: قطعا اینکه انسان با قصدقربت و اخلاص تمام از مشکلات دنیا گریخته و به دامن پروردگار خود پناه بیاورد و بخاطر گناهان گذشته خود طلب آمرزش کند، در نزد خداوند متعال از ارزش خاصی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اعتکاف علاوه بر فضائل اخروی ثمرات دنیوی نیز دارد گفت: امروزه اعتکاف می تواند با تقویت روحیه و تقوای جوانان آنان را از ناتوی فرهنگی که رواج یافته دور نگه دارد. همچنین این سنت مقابله با برخی پدیده های نوظهور همچون عرفان های نوظهور است که مسیر را بر عرفان ناب وشیعی باز میکند.

حجت الاسلام حسینی تاکید داشت: علاوه بر اینکه اعتکاف کلاس فشرده خودسازی محسوب می شود، می تواند برای انسان ورزش روحانی نیز باشد وباعث تقویت اراده ها شود. روح و جان ما نیز به استراحت نیاز دارد و چه استراحتی از این بهتر که انسان در خانه خدا با عبادت به آن برسد؟

وی اعلام داشت: بعد از اینکه جوامع غربی بعد از عصر رنسانس صنعتی شدن و فرا صنعتی ومدرنیته وپست مدرنیته راتجربه کردند و امروز گمشده آنها معنویت است و مراسم اعتکاف در واقع یک نمونه ای بارز برای رسیدن به گمشده انسان هاست

وی در پایان اظهار داشت: با اینکه ظرفیت اکثر مساجد برای اعتکاف امسال تکمیل شده اند، اما هنوز فرصت برای عده ای که می خواهند در مراسم اعتکاف امسال شرکت کنند تا روز برگزاری اعتکاف باقی است. بزرگ ترین ویژگی اعتکاف امسال در مقایسه با سال های قبل نیز در تبریز این بود که ثبت نام از طریق درگاه های اینترنتی صورت می گیرد.