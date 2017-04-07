حمله یک «کامیون» به عابران پیاده در استکهلم/ بازداشت یک متهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، یک دستگاه کامیون اقدام به حمله و زیر گرفتن افراد حاضر در یکی از خیابان‌های مرکزی استکهلم کرد.

بنابر اعلام پلیس سوئد این حادثه حدود ساعت ۱۴ و ۳۵ دقیقه به وقت محلی رخ داد و به زخمی شدن شماری منجر شده و پلیس از جمله پلیس ضد تروریسم منطقه اطراف این واقعه محاصره کرده است.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که در این حادثه ۳ نفر کشته شده‌اند. پلیس سوئد از مردم خواسته تا به مرکز شهر استکهلم رفت‌و آمد نکنند. همچنین پارلمان سوئد تعطیل شده است.

پلیس همچنین اعلام کرد که اخبار ضد و نقیضی از تیراندازی در دیگر نقاط شهر استکهلم در دست است.

بر اساس اعلام پلیس سوئد یک متهم در این رابطه بازداشت شده است.

جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

در ماه‌های گذشته نظیر این حمله در آلمان و انگلیس انجام شده بود.