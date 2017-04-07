۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

وحشت در سوئد؛

حمله یک «کامیون» به عابران پیاده در استکهلم/ بازداشت یک متهم

لحظاتی قبل یک دستگاه «کامیون» به مردم حاضر در یکی از خیابان‌های مرکزی استکهلم پایتخت سوئد حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، یک دستگاه کامیون اقدام به حمله و زیر گرفتن افراد حاضر در یکی از خیابان‌های مرکزی استکهلم کرد.

بنابر اعلام پلیس سوئد این حادثه حدود ساعت ۱۴ و ۳۵ دقیقه به وقت محلی رخ داد و به زخمی شدن شماری منجر شده و پلیس از جمله پلیس ضد تروریسم منطقه اطراف این واقعه محاصره کرده است.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که در این حادثه ۳ نفر کشته شده‌اند. پلیس سوئد از مردم خواسته تا به مرکز شهر استکهلم رفت‌و آمد نکنند. همچنین پارلمان سوئد تعطیل شده است.

پلیس همچنین اعلام کرد که اخبار ضد و نقیضی از تیراندازی در دیگر نقاط شهر استکهلم در دست است.

بر اساس اعلام پلیس سوئد یک متهم در این رابطه بازداشت شده است.

جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

در ماه‌های گذشته نظیر این حمله در آلمان و انگلیس انجام شده بود.

عبدالحمید بیاتی

    • سوسان IR ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      کار ترامپه داره از تروریستها حمایت میکنه تو سوریه و سوئد
    • ممدخان IR ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      این رفتار تروریستی ناشی از تحرکات امریکا در سوریه است چرا که تروریست های وهابی تحت حمایت امریکا از ناحیه امریکا تشویق به این کارهای جنایتکارانه در دنیا می شوند ملت های دنیا بیدارند و بیدارتر خواهند شد.
    • هموطن SE ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
      ون کجا بود! یک تریلر دو کشنده و دراز وارد بزرگترین مرکز خرید استکهلم شد!

