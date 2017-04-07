معرفی تیم های برتر مسابقات بین المللی روبوکاپ در بخش دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران ۲۰۱۷ پس از ۳ روز رقابت علمی، در بخش لیگ دانش آموزی با اعلام تیم های برتر در لیگ های مختلف به پایان رسید.

در این مسابقات در لیگ فوتبالیست دانش آموزی در مسابقات وزن آزاد تیم صدرا ربات ۶ از آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا به مقام نخست رسید.

تیم Intelligents-F۴ از دبیرستان متوسطه ۲ فرزانگان۴ دوم شد، تیم Otatops-F۴ از دبیرستان متوسطه۱ فرزانگان۴ عنوان سوم را کسب کرد.

در مسابقات سبک وزن نیز تیم HELLI۵_LW++ اول شد، تیم Sadra Robot ۷ از آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا به مقام دوم رسید و تیم RAYMON به عنوان تیم سوم انتخاب شد.

در مسابقات تیم های ترکیبی وزن آزاد نیز چهار تیم AMOS از دبیرستان سلام زین الدین، Robo F۸ از دبیرستان فرزانگان ۸، Sina_OW از مجتمع آموزشی ابن سینا و Barcode-TRI از آموزشگاه تکنو روبو ایران، مقام نخست را کسب کردند.

همچنین در مسابقات تیم های ترکیبی سبک وزن نیز تیم Ares از دبیرستان فرزانگان ۱، تیم ESLAM از دبیرستان سلام زین الدین و تیم HELLI۵_LW++ از دبیرستان علامه حلی ۵ مقام اول را به دست آوردند.

در لیگ امدادگر دانش آموزی نیز در بخش الف ابتدایی تیم علامه طباطبایی از دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی واحد میرداماد به مقام نخست رسید، تیم سلام یوسف آباد دوم شد و تیم دانش قلهک مقام سوم را کسب کرد.

در بخش الف پیشرفته این لیگ تیم کاوش دانش از دبیرستان دانش به مقام نخست رسید، تیم کاوش قلم دوم شد و تیم پویش الف از دبیرستان امام صادق، سوم شد.

در این لیگ در بخش امدادگر ب تیم کاوش اول شد، تیم ای.آر.تی از پژوهش سرای فضیلی به مقام دوم رسید و تیم Hexagonal عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در مسابقات تیم های ترکیبی امدادگر تیم های سینا ب و کاوش دانش از دبیرستان دانش به صورت مشترک اول شدند.

در لیگ امدادگر فضای مشترک دانش آموزی در بخش ابتدایی تیم اسلام ب از دبیرستان اسلام مقام نخست را کسب کرد، تیم فردوسی دوم شد و تیم رایمند ۷ از رایمند ربات به مقام سوم رسید. همچنین در بخش پیشرفته تیم سینا از مدرسه ابتدایی ابوعلی سینا اول شد، تیم Helli_programer به مقام دوم رسید و Helli_programer۲ سوم شد.

در این لیگ در مسابقات امدادگر فضای مشترک – بخش بین الملل تیم فردوسی به مقام اول رسید. تیم سلام یوسف آباد از مدرسه فرزندان یوسف آباد دوم شد و تیم DigiMinds UK مقام سوم را کسب کرد.

در لیگ نمایش دانش آموزی و در بخش نمایش موضوع آزاد تیم FMC-Life از فرزانگان ۲ اول شد، تیم RMC-AQRoom از مجتمع آموزشی ربانی به مقام دوم رسید. تیم SinaDemo_S از دبیرستان ابوعلی سینا نیز عنوان سوم را کسب کرد.

در نمایش موضوع مشترک نیز تیم RMC-HeeFo قهرمان شد، تیم FMC-Home از فرزانگان دوم شد و تیم شهید سلطانی ۳ کرج ب عنوان سوم را کسب کرد.

در لیگ مسابقات نمایش – طرح و ایده تیم khalaghan از آموزشگاه غیردولتی بهارستان مقام نخست را کسب کرد، تیم Sadra Robot ۱۲ از چیتا رباتیک صدرا دوم شد و تیم Kerman Zand از مرکز شتاب دهنده ی شهید زندی به مقام سوم رسید.