مصر خواستار پایان دادن به بحران سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه مصر در بیانیه ای افزود: مصر پیامدهای بحران خان شیخون و کشته شدن ده ها شهروند سوری بر اثر استنشاق گازهای سمی را با نگرانی دنبال می کند.

در این بیانیه بر اهمیت دوری سوریه و منطقه خاورمیانه از پیامدهای تشدید بحران برای حفظ سلامت ملت این کشور و همچنین مسئولیت آمریکا و روسیه در قبال تامین صلح و امنیت بین المللی تاکید کرد.

وزارت خارجه مصر همچنین بر پایان دادن به درگیری نظامی در سوریه در سریعترین زمان ممکن از طریق پایبندی تمام طرف های سوری به آتش بس و بازگشت به میز مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل متحد تاکید کرد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.