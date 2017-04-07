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۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

شهردار منطقه ۲ کرمانشاه در گفتگو با مهر:

انشعابهای برق غیر مجاز مهار آتش بازار زرگرها را سخت کرد

انشعابهای برق غیر مجاز مهار آتش بازار زرگرها را سخت کرد

کرمانشاه- شهردار منطقه ۲ کرمانشاه گفت: مهارآتش در بازار زرگرهای کرمانشاه به دلیل بافت قدیمی به سختی مهار شد و امکان شعله ور شدن مجدد وجود دارد.

پژمان پژوهنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه آتش سوزی در بافت فرسوده شهر واقع شده و تاسیساتی که  در اینجا وجود دارد مثل انشعاب های نا منظم مجاز و غیر مجاز کار را دشوار کرد.

وی افزود: همچنین به دلیل اینکه سقف بازار زرگرهای کرمانشاه به از گذشته به صورت تیرهای چوبی و حتی کاه هم داخل آن وجود دارد توسعه حریق به سرعت انجام می گرفت. 

شهردار منطقه ۲ کرمانشاه با اشاره به اطفا کامل حریق تا این لحظه گفت: به دلیل اینکه برخی از کالاها و مغازه های این بازار مثل پوشاک فروشی هامی توانند هنوز در دل خود آتش داشته باشند امکان بروز مجدد آتش هست.

وی در پایان گفت: مجروح جدی نداشتیم و البته هنوز برآورد دقیقی از خسارت آتش سوزی وجود ندارد.

کد مطلب 3946869

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