انشعابهای برق غیر مجاز مهار آتش بازار زرگرها را سخت کرد

پژمان پژوهنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه آتش سوزی در بافت فرسوده شهر واقع شده و تاسیساتی که در اینجا وجود دارد مثل انشعاب های نا منظم مجاز و غیر مجاز کار را دشوار کرد.

وی افزود: همچنین به دلیل اینکه سقف بازار زرگرهای کرمانشاه به از گذشته به صورت تیرهای چوبی و حتی کاه هم داخل آن وجود دارد توسعه حریق به سرعت انجام می گرفت.

شهردار منطقه ۲ کرمانشاه با اشاره به اطفا کامل حریق تا این لحظه گفت: به دلیل اینکه برخی از کالاها و مغازه های این بازار مثل پوشاک فروشی هامی توانند هنوز در دل خود آتش داشته باشند امکان بروز مجدد آتش هست.

وی در پایان گفت: مجروح جدی نداشتیم و البته هنوز برآورد دقیقی از خسارت آتش سوزی وجود ندارد.