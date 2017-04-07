تیم قطران کاوه گرگان با قاطعیت مقابل نفت امیدیه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از دور رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌های کشور، تیم قطران کاوه گرگان بعدازظهر جمعه در خانه بسکتبال گرگان و در حضور بیش از ۵۰۰ تماشاگر میزبان تیم نفت امیدیه بود که با نتیجه ۵۸ بر ۴۱ به برتری رسید تا امید زیادی برای صعود به جمع چهار تیم برتر داشته باشد.

کوارتر نخست این دیدار با برتری ۱۶ بر ۱۱ تیم نفت امیدیه همراه بود، اما تیم میزبان در کوارتر دوم ۱۵ بر ۱۲ به برتری رسید تا نتیجه این دیدار در پایان نیمه نخست ۲۸ بر ۲۶ به سود نفت امیدیه شود.

یاران صالح مخدومی در کوارتر سوم نمایش فوق العاده‌ای از خود نشان دادند و با عملکرد خوب دفاعی موفق شدند ۱۸ بر پنج پیروز این کوارتر شوند تا در مجموع ۴۴ بر ۳۳ از حریف جنوبی خود پیشی بگیرند، برتری گرگانی‌ها در کوارتر چهارم هم ادامه داشت و تیم میزبان ۱۴ بر هشت این کوارتر را با پیروزی پشت سر گذاشت تا در مجموع ۵۸ بر ۴۱ پیروز این دیدار شود.

لازم به ذکر است؛ مرحله حذفی رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌های کشور به صورت دو از سه برگزار می‌شود که تیم قطران کاوه گرگان در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی، ۲۲ فروردین مهمان تیم نفت امیدیه است که در صورت پیروزی در این دیدار به جمع چهار تیم برتر راه پیدا خواهد کرد، اما در صورت پیروزی تیم نفت امیدیه در دیدار برگشت، بازی سوم دو تیم ۲۳ فروردین در امیدیه برگزار می‌شود.

برنده دیدار تیم‌های قطران کاوه گرگان و نفت امیدیه در مرحله نیمه نهایی با برنده دیدار تیم‌های پارسا مشهد و پدافند دزفول رو به رو خواهد شد.