هدف آمریکا از تجاوز به سوریه گسترش نفوذ اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، انصارالله یمن در بیانیه ای تجاوز آمریکا به پایگاه الشعیرات در استان حمص سوریه را محکوم کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: تجاوز آمریکا به سوریه نشانگر حقیقت ویران گر بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه است. توجیهات برای تجاوز به سوریه، بهانه های واهی و دروغ هایی آشکار است که پیش از این آمریکایی ها در عراق از آن استفاده کرده اند. هدف آمریکا از این تجاوز، گسترش نفوذ اسرائیل و از بین بردن تمام دشمنان اسرائیل در منطقه است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: اعلام می داریم که برای هرنوع پاسخ به تجاوز آمریکا با دولت و ملت سوریه همراه هستیم. از ملت های عربی و اسلامی درخواست می کنیم که میان موضع خود با رژیم هایی که از تجاوز آمریکا استقبال کردند، تمایز قائل شوند.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله از روی همان دو ناو جنگی «یواس‌اس راس» و «یواس‌اس پورتر» انجام شده که ساعتی پیش، خبر آماده‌باش آنها در شرق مدیترانه منتشر شده بود.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اولین سخنان خود پس از حمله به پایگاه ارتش سوریه گفت: حمله به سوریه در راستای منافع حیاتی امنیت ملی ما بود.

تلویزیون دولتی سوریه حمله آمریکا به سوریه را «تجاوز» توصیف کرد.

«طلال البرازی» استاندار حمص اعلام کرد که حمله نظامی آمریکا به پایگاه نظامی «الشعیرات» سوریه تاکنون ۵ کشته و ۷ زخمی برجای گذاشته است.