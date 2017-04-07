هفت هنر؛ از تعریف تا وجوه مشترک نهفته در آنها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون امور استان‌های رسانه ملی در یادداشتی به موضوع هنر از تعریف آن، شاخه های مختلف، وجوه مشترک هنرها و ... پرداخته است.

در این یادداشت می خوانیم: «در تعریف هنر باید گفت که برای هنر نمی‌توان مانند اشیا و عناصر طبیعی، فرمول یا ضابطه خاص تعیین نمود و از نظر منطقی، جنس، فصل و حد آن را ترسیم نموده و تعریف علمی از آن ارائه داد؛ چرا که هنر، امری معنوی است و در دل آن نوعی اشراق و شهود نهفته است.

هنر شاخه های زیادی دارد و در هرکدام از شاخه ها افراد گوناگونی فعالیت می کنند و نام هنرمند را به دنبال اسم خود به یدک می کشند و همواره سعی می کنند آثاری را خلق کنند که در نوع خود و در مقابل دیگر آثار هنری از ویژگی های شاخصی برخوردار باشد، این رقابت در سایر رشته های هنری نیز وجود دارد.

در زیر رشته های هنری یعنی رشته هایی که هنر اول تا هفتم را تشکیل می دهند و از آنها با عنوان هنر های هفتگانه بشری یاد می شود آورده شده است:

۱- هنر اول: موسیقی

۲- هنر دوم: حرکات نمایشی و رقص

۳- هنر سوم: هنرهای ترسیمی، (نقاشی ، خطاطی و …)

۴- هنر چهارم: هنرهای تجسمی، (معماری، مجسمه سازی ، شیشه گری و …)

۵- هنر پنجم: ادبیات (نویسندگی، شامل شعر ، داستان ، فیلمنامه و…)

۶- هنر ششم: هنرهای نمایشی، تئاتر و…

۷- هنر هفتم: سینما

تمامی آثار هنری دارای وجوهی مشترک با یکدیگر هستند که زمینه ساز شکل گیری هنرهای هفتگانه شده است.

وجه مشترک هنرهای هفت گانه

۱- تخیل به عنوان مهمترین عامل در شکل گیری آثار هنری به شمار می رود، هرچه هنرمند حس تخیل بهتری داشته باشد آثار او در بین سایر هنرمندان شاخص تر می شود.

۲- احساسات و عواطف هنرمند، وجه اشتراک آثار هنری در این است که بیشتر این آثار بر اساس عواطف و احساسات هنرمند شکل می گیرد و کمتر تفکر منطقی و عقلانی در پیش زمینه آثار هنری دخالت دارند. این بدین معنی نیست که هنرمند از عقل، شعور و درک خود در خلق آثار استفاده نمی کند، به عبارتی یعنی احساسات هنرمند بر جنبه های فکری در ابتدای شکل گیری طرح او برتری می یابد.

۳- منشوری بودن و چند معنایی بودن آثار هنری، این بدین معنی است که وقتی هنرمند اثری را خلق می کند هر کس که در مقابل آن قرار می گیرد با توجه به تفکرات و احساسات خود می تواند برداشت متفاوتی از آثار هنری داشته باشد. بدون شک وقتی یک اثر هنری از عواطف و احساسات هنرمند شکل می گیرد نمی تواند معنایی تک بعدی داشته باشد و استنباط از آن متفاوت می شود.»