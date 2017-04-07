به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از شکست یک بر صفر عصر جمعه تیمش برابر سایپا به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه شهید دستگردی گفت: به نظر من این بازی در نیمه اول متعادل بود و هر دو تیم کار خاصی نتوانستند انجام بدهند اما در نیمه دوم سایپا از تک موقعیتش به گل رسید.

وی افزود: بعد از این گل ما تلاش زیادی کردیم تا بازی را به تساوی بکشانیم اما زورمان نرسید. ما قاضی و مطهری را در اختیار نداشتیم که این قدرت ما را کم کرده بود. اگر این بازی با تساوی به پایان می رسید برای هر دو تیم عادلانه بود.

علی دایی ادامه داد: این تیم اصلا صاحب ندارد. ما امروز نتوانستیم اتوبوس بگیریم تا بیایم سر زمین. این یک فاجعه است برای فوتبال ایران. در تمام دنیا را نگاه کنید ببینید که چطور فوتبال اداره می کنند. ما الان پول نداریم بدهیم غلطک بزنیم زمین را. باید برای گرفتن زمین التماس کنیم. متاسفانه مشکلات مالی همه چیز ما را داغون کرده است.

دایی ادامه داد: آمده بودیم که از فوتبال لذت ببریم اما الان داریم زجر می کشیم. خنده دار است که اگر یکی از بازیکنان پیراهنش پاره شود ما نمی توانیم پیراهن به او بدهیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران ادامه داد: هیچکس در این تیم پاسخگو نیست. من در تیم هایی کار کردم که مشکل داشتند اما این موارد را ندیدیم. ما اصلا نمی دانیم باید با چه کسی صحبت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران ادامه داد: وقتی تیم اینطور است شما نمی توانید انتظار داشته باشید که این بازیکنان بیایند فوتبال بازی کنند. ما اردوی اردبیل رفته ایم قبل از فصل اما هنوز بدهکار هستیم.

علی دایی به مشکلات دیگر تیمش هم اشاره کرد و گفت: دیروز مسئول رستوران یقه محسن خلیلی سرپرست تیم ما را گرفته و گفته که باید هفت میلیون ما را بدهید. این تیم نه روحیه دارد و نه چیز دیگری. نمی دانم باید اینها را به چه کسی بگوییم. تا چقدر می توانیم از جیب خودمان هزینه کنیم.

وی افزود: ما مانده ایم باید چکار کنیم. نمی دانیم باید به چه کسی حرف مان را بزنیم. این بازیکنان هم غیرت می کنند که می آیند بازی می کنند. ما دیگر نمی توانیم کار دیگری بکنیم. با این شرایط تیم نفت باید سقوط می کرد نه اینکه هم اینجای جدول باشد و هم در فینال جام حذفی.