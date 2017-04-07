  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۲۰:۴۸

فیلم؛

برگزاری مسابقات کشتی آزاد نوجوانان روستایی استان مرکزی

برگزاری مسابقات کشتی آزاد نوجوانان روستایی استان مرکزی

اراک- مسابقات انتخابی کشتی آزاد نوجوانان روستایی استان مرکزی به منظور شناخت نفرات برتر برای حضور در رقابت های کشوری در اراک برگزار شد.

دریافت 18 MB

خبرگزاری مهر -گروه استانها: مسابقات انتخابی کشتی آزاد نوجوانان روستایی استان مرکزی با شرکت ۶۰ ورزشکار از شهرستان های اراک(دوتیم)، خنداب، شازند، خمین و دلیجان در سالن کشتی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزارشد.

براساس این گزارش در وزن ۴۲ کیلوگرم رضا منصور زاده از اراک ب، وزن ۴۶ کیلوگرم ابوالفضل طاهری از خمین، وزن ۴۸ کیلوگرم مهدی صدقی از شازند، وزن ۵۰کیلوگرم امیرمحمد جمالی از اراک ب، وزن ۵۴کیلوگرم علیرضا جیریایی از اراک ب، در وزن ۵۸ کیلوگرم محمد رادمهر از اراک ب، وزن ۶۳ کیلوگرم عارف محمدی از اراک الف، وزن ۶۹ کیلوگرم جواد یاری از اراک الف، وزن ۷۶ کیلوگرم محمدمهدی بدخشان از اراک الف، وزن ۸۵ کیلوگرم احمدرضا شاهین مهر از اراک الف و وزن ۱۰۰ کیلوگرم محسن بهمنی از شازند عناوین نخست این مسابقات را کسب کردند.

در رده بندی تیمی هم تیم کشتی نوجوانان روستایی اراک الف بر سکوی نخست ایستاد، خنداب نایب قهرمان شد و اراک ب نیز مقام سوم را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 3946898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها