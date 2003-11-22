تنها 9 ايراني در بند آمريكايي ها در عراق آزاد شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه نماينده ايران درعراق امروز اعلام كرد :"9 زنداني ايراني كه توسط سربازان اشغالگر در عراق بازداشت شده بودند امروز از ام القصر آزاد شدند ".

عليرضا حقيقيان نماينده ايران در عراق امروز گفت:" اين افراد در دو گروه سه و شش نفره از ام القصر آزاد شده و پس از آزادي به سفارت ايران در عراق رفتند ." وي گفت: گزارش مستدلي مبني بر اينكه همه ايراني هاي زنداني در بند اشغالگران آزاد شده اند وجود ندارد." نماينده ايران در عراق گفت:" ما مي توانيم ثابت كنيم 56 ايراني به اتهام ورود غير قانوني به عراق كه بدون مجوز و تنها به قصد زيارت انجام شد ، بازداشت شده اند. "به گزارش اين خبرگزاري تنها در بغداد دست كم 50 ايراني در بازداشت به سر مي برند و مابقي اين افراد در شهرهاي ديگر عراق هستند .