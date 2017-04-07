سپاهان به کسب سهمیه آسیایی امیدواراست/دروازه بان ما روز خوبی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار شامگاه امروز پس از تساوی خارج از خانه تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: انتظار یک مسابقه سنگین در برابر فولاد را داشتیم و اتفاقا اینگونه شد.

وی افزود: با وجود اینکه به بازیکنان سپاهان گفته بودم که در ۱۰ دقیقه نخست بازی را کنترل کنند ولی فولاد بازی را تهاجمی شروع کرد و خیلی زود به گل رسید.

کرانچار ادامه داد: خوشبختانه ما بعد از دریافت گل انگیزه خود را از دست ندادیم و رو به بازی دفاعی نیاوردیم تا اینکه موفق به زدن گل تساوی شدیم.

سرمربی سپاهان اصفهان تصریح کرد: فولاد خوزستان در این بازی فرصت های گلزنی زیادی داشت ولی دروازه بان ما هم روز خوبی پشت سر گذاشت و بیشتر از یک گل دریافت نکرد.

کرانچار بیان کرد: در نیمه دوم شانس های گلزنی دو تیم تقریبا برابر بود ولی هر دو تیم در ضربات نهایی موفق عمل نکردند. در ۱۰ دقیقه پایانی بازی تیم حریف تلاش فراوانی برای گلزنی کرد ولی ما هم به ضدحملات چشم دوخته بودیم.

وی با اشاره به اینکه در این بازی حاج صفی و خلیل زاد را در اختیار نداشتیم، گفت: با این تساوی همچنان امیدوار باقی می مانیم تا با کسب رتبه چهارم و قهرمانی تراکتورسازی در جام حذفی، بتوانیم سهمیه آسیایی کسب کنیم.

کرانچار در خصوص ضعف تیمش در جناچ چپ نیز گفت: در این خط به علت نبود بازیکن اصلی مجبور شدیم از پاپی استفاده کنیم او هم مجبور بود برای کنترل عبدالله ناصری در کنار وی بماند که در این بین وظیفه دیگر هافبک ها بود که جای وی را پوشش دهند ولی در نیمه دوم با قرار دادن بازیکنان بیشتر حملات فولاد از جناح چپ را کنترل کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و ششم لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز تیم عای فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه غدیر به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.