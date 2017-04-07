پلیس سوئد: راننده ون حمله کننده به مردم هنوز دستگیر نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس سوئد دقایقی پیش از دستگیری فرد مظنونی خبر داد که که گمان می رفت راننده حمله کننده به عابران پیاده در شهر استکهلم بوده است.

پس از بررسی های بیشتر مشخص شد که این فرد دستگیر شده راننده ون حمله کننده نبوده است.

پلیس سوئد در این باره اعلام کرد که تحقیقات برای پیدا کردن رد پایی از راننده ون همچنان ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که نخست وزیر سوئد این حمله را حمله تروریستی قلمداد کرده است.

بنابر اعلام پلیس سوئد این حادثه حدود ساعت ۱۴ و ۳۵ دقیقه به وقت محلی رخ داد و به زخمی شدن شماری منجر شده و پلیس از جمله پلیس ضد تروریسم منطقه اطراف این واقعه را محاصره کرده است.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که در این حادثه ۳ نفر کشته شده‌اند. پلیس سوئد از مردم خواسته تا به مرکز شهر استکهلم رفت‌و آمد نکنند. همچنین پارلمان سوئد تعطیل شده است.