قهرمانی تیم دانشگاه آزاد در مسابقات بین المللی روبوکاپ ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های برتر مسابقات دانشجویی در لیگ های مختلف اعلام شدند.

در لیگ ربات انسان نمای سایز بزرگ تیم IRC از دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی تبریز به مقام نخست رسید. در ربات های سایز کودک نیز تیم ZJUDancer از چین به مقام نخست رسید، تیم MRL-HSL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دوم شد.

همچنین تیم FUmanoids - Berlin United از آلمان به عنوان سوم رسید.

در ربات های سایز نوجوان هم تیم Unbounded Designers از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان مقام نخست را کسب کرد.

در لیگ ربات فوتبالیست استاندارد تیم Nao-Team HTWK از آلمان به مقام نخست رسید، تیم MRL-SPL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نایب قهرمان شد، تیم Dutch Nao Team از هلند نیز مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در لیگ ربات فوتبالیست سایز متوسط نیز تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قهرمان شد.

در لیگ ربات فوتبالیست سایز کوچک نیز تیم zjunlict از چین به مقام اول رسید، تیم ER-Force از آلمان دوم شد و تیم Parsian از دانشگاه امیرکبیر مقام سوم را به خود اختصاص داد.

برترین ها در بخش شبیه سازها

در لیگ ربات فوتبالیست شبیه ساز ۳ بعدی تیم UT Austin Villa از آمریکا به مقام نخست رسید، تیم Apollo۳D از چین دوم شد و تیم AIUT۳D از دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان سوم را کسب کرد.

در لیگ ربات فوتبالیست شبیه ساز ۲ بعدی تیم Miracle۲۰۱۷ از چین اول شد، تیم Nexus۲D از دانشگاه فردوسی مشهد نایب قهرمان شد و تیم Razi از پژوهش سرای دانش آموزی رازی ناحیه ۲ شیراز عنوان سوم را کسب کرد.

در لیگ ربات امدادگر مجازی تیم RoboAKUT از ترکیه اول شد، تیم A.T.F از موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی به نایب قهرمانی رسید و تیم ApolloRescue از چین سوم شد.

در لیگ ربات شبیه ساز عامل امداد تیم S.O.S vr از دانشگاه امیرکبیر جایگاه اول را به خود اختصاص داد.

در لیگ ربات خانگی نیز تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام قهرمانی رسید.

در لیگ ربات صنعتی نیز تیم Ace IAUK از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان به مقام نخست رسید و تیم LUHbots از آلمان دوم شد.

در لیگ ربات پرنده در فضای بسته تیم های Horizon و persis از دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر به ترتیب اول و دوم شدند، تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام سوم را کسب کرد.

در لیگ ربات پرنده در فضای باز نیز تیم SRC از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز قهرمان شد، تیم SP Aero از سنگاپور به مقام دوم رسید و تیم IRSE از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب سوم شد.

در لیگ ربات مین یاب کنترل از راه دور تیم Analog از دانشکده فنی و حرفه ای پسران بهشهر(امام خمینی) اول شد، تیم YRA از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد نایب قهرمان شد و تیم malayer_universty از دانشگاه ملایر عنوان سوم را کسب کرد.

در لیگ ربات مین یاب هوشمند اندازه کوچک تیم IAUM از دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت به عنوان اول دست یافت، تیم Persian Gulf از دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر دوم شد و تیم Khayyam Deminer از دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور مقام سوم را کسب کرد.

در لیگ رقابت فنی ربات های مین یاب هم تیم Sharif-Exo از دانشگاه صنعتی شریف به مقام نخست رسید، تیم parsian از باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دوم شد و تیم EasyMCU به سومی رسید.