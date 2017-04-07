۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۲۱:۰۷

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه:

خیابان مدرس شهر کرمانشاه مسدود شد

کرمانشاه- رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر خیابان مدرس کرمانشاه مسدود است و امکان تردد در این مسیر ممکن نیست.

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نیروهای پلیس راهور بدنبال وقوع آتش سوزی بازار زرگرهای کرمانشاه نسبت به برقراری نظم و مسدود کردن مسیر منتهی به بازار اقدام بموقع داشتند.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون خیابان مدرس این شهر مسدود می‌باشد، افزود: در حال حاضر تردد در این مسیر امکان پذیر نیست.

سرهنگ مرادی در ادامه تأکید کرد: احتمال می‌رود مسدود شدن خیابان مدرس و محدودیت تردد در این مسیر طی روزهای آینده نیز اعمال شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر امکان تردد وسایل نقلیه در خیابان مدرس کرمانشاه وجود ندارد.

گفتنی است؛ ساعاتی پیش آتش سوزی گسترده در بازار سرپوشیده کرمانشاه «بازار زرگرها» رخ داد و پس از ساعاتی مهار شد.

