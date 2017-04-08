توسعه خانه های عالم در مناطق حاشیه نشین شهرستان زنجان

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به توسعه خانه های عالم در شهرستان زنجان تاکید کرد و افزود: در این راستا ۷ خانه عالم در مناطق حاشیه نشین طی سالجاری در شهرستان زنجان ایجاد می شود.

وی اظهار کرد: در شهرستان زنجان ۱۰ خانه عالم وجود دارد و با ایجاد ۷ خانه عالم در مناطق حاشیه نشین تعداد خانه های عالم به ۱۷ مورد می رسد و در این خانه های عالم روحانی هم مستقر است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: هدف از ایجاد و ساخت خانه‌های عالم ترویج فعالیت‌های دینی و مذهبی بوده و در همه این خانه‌ها روحانی ساکن فعالیت می‌کند.

خسروی تاکید کرد: براساس سیاست سازمانی باید در هر همه روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار روحانی مستقر شود ولی تحقق این امر منوط به تامین اعتبار است و احداث خانه عالم و استقرار روحانی دو مقوله به هم پیوسته هستند که باید به موازات هم پیش بروند.

وی در خصوص توسعه خانه های عالم در شهرستان زنجان تصریح کرد: خانه عالم ظرفیت مهمی در راستای توسعه و گسترش کمی و کیفی برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: حضور جدی روحانیان مستقر در روستاها موجب می‌شود تا مردم در روستاها کمتر دچار مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی شوند و ایجاد خانه عالم و استقرار و حضور روحانی در روستاها بسیار مهم است.

خسروی یاد آورشد: توجه به احداث خانه‌های عالم خود یک مؤلفه مهم در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی است و در راستای تحقق این امر مهم سازمان تبلیغات اسلامی بسیار مبرم است.