حمایت قطر و امارات از حمله موشکی آمریکا به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، قطر و امارات متحده عربی نیز روز جمعه حمایت خود را از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه اعلام کردند.

پیش از قطر و امارات، عربستان و بحرین نیز از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات سوریه حمایت کرده بودند.

وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: عملیات نظامی آمریکا علیه اهداف نظامی نظام سوریه در حمله به شهروندان بی گناه این کشور را تایید می کنیم.

وزارت خارجه قطر در بیانیه خود دولت سوریه را مسئول این عملیات نظامی دانست و مدعی شد: تداوم جنایت های وحشیانه این نظام از سال ها پیش علیه ملت سوریه که منجر به کشته شدن هزاران نفر از جمله زنان و کودکان شده است، نیازمند تلاش های بیشتر برای توقف مصیبت های شهروندان سوری است.

قطر همچنین خواستار ایجاد راه حل برای بحران سوریه و تشکیل دولت انتقالی که حافظ وحدت سوریه باشد، شد.

بامداد امروز ارتش ایالات متحده آمریکا با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله موشکی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و کنگره آمریکا و از ناوهای آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه و به بهانه حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب انجام شده است.این درحالی است که دولت سوریه بکارگیری هرگونه سلاح شیمیایی را رد کرده است.

وزارت خارجه سوریه نیز در این باره اعلام کرد که حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون اقدامی از پیش برنامه ریزی شده بود تا حمله آمریکا به مواضع ارتش سوریه را که همواره در حال نبرد با تروریسم است، توجیه کند.