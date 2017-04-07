به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سرتیپ علی عبدالله ایوب رئیس ستاد کل ارتش سوریه روز جمعه به دستور بشار اسد رئیس جمهور این کشور از پایگاه هوایی الشعیرات در حومه جنوب شرقی حمص بازدید به عمل آورد.

در همین راستا، ایوب از مواضع مورد هجوم آمریکا در پایگاه الشعیرات بازدید کرده و با توضیحات فرمانده و افسران این پایگاه در جریان میزان خسارات وارده به پایگاه مذکور قرار گرفت.

وی در این بازدید همچنین با خلبانان و متخصصان فنی در این پایگاه دیدار کرده و به توضیحات آنها در خصوص ماموریت های محوله و کم و کیف حمله موشکی آمریکا به این پایگاه گوش فرا داد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا همچنین حفظ آمادگی رزمی بالا برای رویارویی با تمام احتمالات را خواستار شده و از روحیه بالای افسران و فرماندهان این پایگاه هوایی تمجید کرد. وی همچنین تاکید کرد که ارتش سوریه به نبرد با تروریسم تا ریشه کنی آن ادامه خواهد داد.

فرمانده ارتش سوریه همچنین از زخمی های حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات در استان حمص عیادت کرده و در جریان اوضاع سلامت آنها قرار گرفت.

گفتنی است که ارتش ایالات متحده آمریکا بامداد جمعه با ۵۹ موشک «تام هاوک» پایگاه هوایی الشعیرات سوریه را مورد حمله قرار داد.

این حمله موشکی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و کنگره آمریکا و از ناوهای آمریکایی مستقر در دریای مدیترانه و به بهانه حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب انجام شده است.این درحالی است که دولت سوریه بکارگیری هرگونه سلاح شیمیایی را رد کرده است.

وزارت خارجه سوریه نیز در این باره اعلام کرد که حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون اقدامی از پیش برنامه ریزی شده بود تا حمله آمریکا به مواضع ارتش سوریه را که همواره در حال نبرد با تروریسم است، توجیه کند.