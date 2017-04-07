نگاه دولت به مسائل اقتصادی بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کلانتر عصر امروز در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: بانک مرکزی در زمینه توزیع تسهیلات رونق تولید ناقص عمل کرد و نتوانست توزیع مناسبی انجام دهد اما اگر توزیع بهتر و سرعت بیشتری در اجرای طرح صورت می گرفت، رونق بسیار بهتری را در کشور شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تسهیلات نیز به واحدهای فعال پرداخت شد، افزود: واحدهای دارای مشکل بسیاری در استان یزد هنوز نتوانسته اند از این تسهیلات بهره مند شوند.

کلانتر ادامه داد: برخی بر این باورند که واحدهای کوچک بخش خصوصی زیانده هستند و این واحدها باید حذف شوند در حالی که این نگاه درست نیست و نباید به همه چیز نگاه بانکی داشته باشیم.

رئیس خانه صنعت و معدن استان یزد بیان کرد: در سیستم اقتصادی کشور نگاه دولت به همه مولفه ها بانکی است و این نگاه مردم را به جای سرمایه گذاری و مشارکت به سمت سپرده گذاری، دلالی و سفته بازی سوق می دهد.

وی در مورد تسهیلات رونق اقتصادی نیز اظهار داشت: در استان صنعتی یزد تنها ۱۵ درصد واحدها توانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند در حالی که به نظر می رسد با توجه به اشتغالی که صنعت در استان یزد هم برای خود یزد و هم برای استانهای دیگر ایجاد کرده، دولت باید نگاه ویژه تری به این استان داشته باشد.